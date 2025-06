Ford restructure son organisation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord

Ford a récemment annoncé une restructuration stratégique de son organisation et de ses opérations dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, ouvrant une nouvelle ère d’expansion et d’engagement financier accru. Parmi les mesures clés dévoilées, la firme à l’ovale bleu intègre à nouveau l’Afrique du Nord dans son réseau MENA, nomme de nouveaux dirigeants pour consolider sa présence en Arabie Saoudite et au-delà, et intensifie ses activités à Riyad.

«L’engagement de Ford envers les clients du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord qui font confiance aux marques Ford et Lincoln depuis des décennies, est tout simplement inébranlable», a déclaré Ravi Ravichandran, Président de Ford Moyen-Orient et Afrique du Nord. «Nous sommes heureux d’accueillir à nouveau l’Afrique du Nord dans nos opérations ; à cette fin, nous avons désigné les meilleurs leaders qui nous permettront de continuer à croître et à mieux servir nos clients et partenaires». Justement pour poursuivre son expansion régionale et marquer une nouvelle phase de croissance, Ford a annoncé plusieurs nominations stratégiques.

Nommé Directeur Général du Moyen-Orient & Afrique du Nord depuis le 1er juin 2025, Ramzy Hadi, entend apporter apporte à son nouveau poste une expertise forgée au sein de Ford depuis 2010. Son rôle consistera à piloter la stratégie régionale tout en consolidant les opérations et les partenariats avec les distributeurs.

Jusque-là responsable des activités de Ford en Arabie Saoudite, Amith Shetty voit ses responsabilités élargies à l’Afrique du Nord en tant que Directeur Pays. Son objectif sera d’aligner les priorités régionales avec les dynamiques de croissance du marché. Quant à Khodr Dahoud, il prend les fonctions de Responsable Régional des Ventes pour l’Afrique du Nord. Basé au bureau élargi de Riyad, il aura pour mission de dynamiser la stratégie commerciale et de renforcer la présence de Ford sur ses marchés clés.

Dans une volonté d’améliorer encore davantage l’expérience client et l’après-vente, la marque américaine annonce également les nominations de Nicolas Lory au poste de Directeur Après-Vente pour la région Moyen-Orient & Afrique du Nord, ainsi que Hamzeh Shalan en tant que Responsable Après-Vente pour l’Arabie Saoudite et l’Afrique du Nord. Avec ces ajustements stratégiques, Ford affirme son ambition de consolider son leadership régional tout en accompagnant la croissance et l’évolution des marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

«Ramzy, Nicolas, ainsi que l’ensemble de l’équipe dirigeante, sont tous armés de la vision et de l’expertise nécessaires pour faire progresser notre activité», a ajouté Ravi Ravichandran. «L’extension de notre bureau de Riyad, qui accueillera désormais des équipes dédiées à l’Arabie Saoudite, au Levant, au Qatar et à l’Afrique du Nord, nous permet de gagner en agilité et de répondre encore plus rapidement et plus efficacement aux besoins spécifiques de chaque marché», a-t-il souligné.

Après une année 2024 marquée par des performances de bonnes facrures, Ford Moyen-Orient confirme son ascension en 2025 avec une progression de 23 % des ventes au premier trimestre, comparé à la même période l’an dernier. Ce démarrage en trombe assoit la position de Ford parmi les acteurs majeurs de l’industrie automobile dans la région et reflète son aptitude à conjuguer innovation produit et excellence opérationnelle à l’échelle du réseau MENA.

Dans le cadre de sa stratégie de croissance et de rapprochement avec son écosystème, la marque franchit aussi une toute nouvelle étape en inaugurant un Centre de Distribution de Pièces à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Pensée comme un hub logistique de pointe pour la région MENA, cette infrastructure ultramoderne optimise l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement avec notamment une meilleure disponibilité des pièces détachées, des délais de livraison raccourcis et une gestion des stocks rationalisée.

Avec ses 41 792 m² de surface et ses 100 000 références, ce centre logistique vient quasiment doubler l’empreinte régionale de Ford en forte croissance depuis 2011. Il s’affirme dès lors comme un atout stratégique majeur, soutenant à la fois l’ambition d’expansion de la marque au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et l’exigence croissante d’un service client fluide, rapide et fiable.