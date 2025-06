Grégoire de Saint Lager: «le marché marocain connaît une transformation rapide et Mobilize Financial Services entend y jouer un rôle clé» [Interview]

Mobilize Financial Services Maroc célèbre cette année ses 20 ans d’existence, une étape clé qui témoigne de son engagement et de son évolution sur le marché marocain. À l’occasion de cet anniversaire, Grégoire de Saint Lager, Président-directeur général de Mobilize Financial Services Maroc, revient à travers cette interview sur les missions essentielles de l’entreprise, les moments marquants de son développement, ainsi que les ambitions stratégiques qui façonneront son avenir.

Challenge : Mobilize Financial Services Maroc fête ses 20 ans cette année. Quelles sont ses missions principales et quels ont été les jalons marquants de son développement au Maroc ?

Grégoire de Saint Lager : Chez Mobilize Financial Services, notre mission est d’accompagner, à travers le financement, les ventes des marques du groupe Renault : Renault, Dacia, Alpine, et bientôt Mobilize Beyond Automotive avec les modèles électriques Duo et Bento. Nous œuvrons également à fidéliser nos clients et à garantir une expérience de satisfaction tout au long de leur parcours avec nous. Notre histoire au Maroc débute en 2005 avec un partenariat avec Wafassalaf, où nous jouions le rôle d’apporteurs d’affaires tandis que notre partenaire assumait le risque financier. En 2007, nous franchissons une étape décisive avec l’agrément de Bank Al Maghrib nous permettant de devenir une société de financement et d’opérer en propre. En 2009, nous lançons une activité de courtage en assurance, un levier clé pour créer de la valeur et accompagner nos clients en cas de sinistre.

Lire aussi | Le directeur général de Renault, Luca de Meo, va quitter l’entreprise

Cinq ans plus tard, en 2014, nous diversifions notre stratégie de refinancement grâce à l’autorisation de l’AMMC, qui nous ouvre l’accès aux marchés des capitaux, renforçant ainsi notre croissance. La période de 2020 à 2022 constitue un défi majeur avec la crise sanitaire. Face aux difficultés, nous avons mis en place des aménagements et des moratoires, renforçant ainsi la confiance et la fidélité de nos clients dans cette période critique. Enfin, en 2022, nous changeons de marque commerciale pour refléter l’évolution de notre stratégie, passant de RCI Maroc à Mobilize Financial Services, affirmant ainsi notre engagement à proposer des solutions de mobilité bien au-delà du crédit.

Challenge : Quel bilan tirez-vous à ce jour de la présence sur le marché marocain de Mobilize Financial Services ?

G.d.S.L. : Forcément, une aventure incroyable, liée à celle du groupe Renault dans le Royaume, qui n’est pas seulement une aventure commerciale, mais aussi une aventure industrielle. Aujourd’hui, avec le groupe Renault au Maroc, nous avons deux usines. Nous assurons la distribution automobile avec les marques Renault, Dacia et Alpine, et nous avons également Mobilize Financial Services depuis 20 ans. Nous sommes passés par toutes les étapes. Au démarrage, il y avait 6 ou 7 personnes dans l’équipe. Aujourd’hui, nous sommes beaucoup plus nombreux, avec des périodes de croissance extraordinaires, mais aussi des difficultés. En même temps, une certaine maturité s’est installée : nous atteignons cette maturité lorsque nous avons traversé des moments difficiles.

Challenge : Comment les transformations du marché automobile marocain ont-elles façonné votre stratégie financière au fil des années ?

G.d.S.L. : Le sujet est vaste, mais prenons un exemple concret pour l’illustrer. Il y a deux à trois ans, le marché automobile, et donc celui du financement, était essentiellement tourné vers les particuliers. Aujourd’hui, chez Mobilize Financial Services, les personnes morales, principalement des entreprises, représentent près des deux tiers de notre clientèle. Cette évolution nous incite naturellement à ajuster notre approche afin de mieux répondre aux attentes et aux spécificités de ce segment. Il est essentiel d’adapter nos processus, notre organisation, notre stratégie de tarification et notre politique d’acceptation afin de répondre aux attentes spécifiques de ces clientèles, dont les besoins diffèrent totalement de ceux des particuliers. Cette adaptation s’étend également à nos services clients et après-vente, ainsi qu’à nos centres de relation client, qui doivent fonctionner de manière distincte pour ces nouveaux segments. Ce changement, survenu à un rythme accéléré, a profondément transformé notre approche. En tant qu’entreprise, Mobilize Financial Services doit faire preuve d’une grande agilité afin de s’adapter efficacement à cette évolution.

Lire aussi | Arnaud Belloni: «Le showroom rnlt de Casablanca est le premier du genre sur le continent»[Interview]

Challenge : Comment les transformations du marché automobile marocain ont-elles façonné votre stratégie financière au fil des années ?

G.d.S.L. : Plusieurs éléments ont évolué, notamment avec l’essor du digital, qui transforme le parcours d’achat de nos clients. Aujourd’hui, avant même de se rendre en point de vente, ils effectuent une recherche approfondie sur notre site internet et nos différentes applications. Il est donc essentiel pour nous de nous adapter à ces nouvelles pratiques. C’est pourquoi nous avons mis en place plusieurs outils permettant à nos clients de simuler leur crédit et leur mensualité directement sur les sites des marques Dacia et Renault. Nous prévoyons également d’enrichir ces fonctionnalités avec de nouvelles options afin de leur fournir un maximum d’informations avant qu’ils ne passent à l’essai du véhicule.

Enfin, lorsqu’un financement est accordé à un client, le moment clé ne se limite pas à l’acte d’achat. Ce qui compte réellement, c’est l’accompagnement tout au long de la durée du financement. Jusqu’à présent, cette relation était assurée par le centre de relation client. Nous souhaitons aller encore plus loin : début juin, nous lancerons un espace client dédié. Notre ambition est d’offrir à nos clients une autonomie accrue dans leurs démarches administratives, qu’il s’agisse de solliciter un échéancier ou une main levée. Grâce à cet espace, ils pourront effectuer ces opérations en toute simplicité, assurant une gestion plus fluide et optimisant leur satisfaction.

Challenge : Quel regard portez-vous sur la transition vers les véhicules électriques et hybrides au Maroc ? Comment Mobilize Financial Services adapte-t-elle ses solutions pour accompagner cette évolution ?

G.d.S.L. : L’ambition du groupe Mobilize, sur tous les territoires où il est présent, est que notre performance en matière de vente et de financement des véhicules électriques dépasse celle des véhicules thermiques. Cela implique une politique de prix et d’animation de notre réseau adaptée. Tout est mis en œuvre pour accompagner le développement de ces véhicules électriques. Premier élément clé : nous structurons nos efforts pour soutenir cette transition. Deuxième élément : comme mentionné précédemment, l’infrastructure joue un rôle central. Nous avons une autre marque au sein du groupe, à savoir Mobilize Beyond Automotive, dont la mission est de faciliter le déploiement des infrastructures de recharge électrique. Du côté de Mobilize Financial Services, nous devons soutenir cette initiative à travers des solutions de financement, afin que la mobilité électrique devienne de plus en plus accessible à tous.

Lire aussi | Maroc : Renault pousse l’électrification avec sa gamme E-Tech

Challenge : Quels sont les projets majeurs qui vous tiennent particulièrement à cœur pour renforcer et développer l’implantation de Mobilize Financial Services Maroc ? Quels axes stratégiques souhaitez-vous prioriser dans les années à venir ?

G.d.S.L. : Il y a trois chantiers principaux. Le premier concerne le développement de services automobiles pour nos clients. Nous veillons à ce que nos clients disposent de contrats d’entretien leur permettant de faire réviser leurs véhicules dans le réseau Renault. Nous proposons également des assurances afin qu’en cas de sinistre, les réparations puissent être prises en charge dans ce même réseau, répondant ainsi aux besoins de nos clients.

Le deuxième axe prioritaire est le financement des véhicules d’occasion. Ce projet n’est pas uniquement porté par Mobilize Financial Services, mais par le groupe dans son ensemble. Actuellement, ce marché est largement dominé par le secteur informel, et de nombreux Marocains ont malheureusement été confrontés à des expériences décevantes lors de l’achat d’un véhicule d’occasion. En tant que leader, le groupe Renault, à travers son réseau, vise à structurer cette offre en proposant des véhicules garantis, en rassurant les clients sur leur état général et en sécurisant leur acquisition. Mobilize Financial Services joue un rôle essentiel dans cette démarche, notamment en apportant des solutions de financement adaptées.

Lire aussi | Maroc : croissance soutenue du marché automobile à fin mai

Enfin, le troisième axe de développement porte sur la location, un secteur en pleine dynamique où une part significative des ventes est destinée aux loueurs. À mon arrivée, on m’a souvent rappelé l’attachement des Marocains à la propriété. Pourtant, les habitudes évoluent, et la proportion de ventes réalisées auprès des loueurs ne cesse de croître. Si l’on associe généralement ces acteurs à la location courte durée, liée à l’essor du tourisme, cette activité ne représente qu’une facette du marché. Ils proposent également des solutions de moyenne et longue durée, adaptées aux besoins des PME, des PMI, des professions libérales et même des particuliers. Leur souplesse leur permet souvent de mieux répondre aux exigences des clients en matière de mobilité. Le marché marocain connaît une transformation rapide, et Mobilize Financial Services entend y jouer un rôle clé. C’est pourquoi le développement d’une activité de location longue durée au sein du Royaume constitue un axe stratégique et une priorité pour

le groupe.

Bio express/Grégoire de Saint Lager

Diplômé de l’Université IAE de Créteil, Grégoire de Saint Lager débute sa carrière en 2005 au sein du Groupe France Telecom en tant que Contrôleur de Gestion Achat. En 2008, il rejoint RCI Bank & Services Group comme Contrôleur de Gestion Opérationnel à Madrid, puis occupe, dès 2010, le poste de Contrôleur de Gestion Corporate en France. En 2011, il prend la responsabilité du Marché de Fleet Management avant d’être promu Business Manager en 2014. Son parcours au sein de RCI Bank & Services Group se poursuit avec sa nomination au poste de Directeur régional Grand Ouest, qu’il occupe de 2017 à 2020. Il rejoint ensuite Nissan Financial Services, filiale du groupe RCI Bank & Services Group, en tant que Directeur Ventes & Marketing.