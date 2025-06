Dislog Group acquiert 100% de la filiale marocaine d’Avon Cosmetics

Dislog Group a pris possession, dernièrement, de la totalité des parts sociales et droits de vote y afférent de la société Avon Beauty Products SARLU, filiale marocaine de la société de produits de beauté en vente directe Avon Cosmetics.

En vertu d’un accord d’’acquisition, signé le 2 juin 2025, cette opération s’inscrit, d’une part, dans la stratégie de développement de Dislog visant à renforcer son portefeuille de marques représentées en exclusivité sur le marché marocain, et consolide, d’autre part, la feuille de route stratégique de Avon Cosmetics, qui prévoit d’accélérer la disponibilité de ses produits aux consommateurs dans tous les canaux de distribution.

Dans ce contexte, Mehdi Bouamrani Senior Vice-Président de Dislog Group a souligné : « Cette opération vient encore une fois confirmer la confiance d’acteurs mondiaux de renom dans le potentiel de croissance du marché marocain, et surtout dans la capacité de Dislog Group à accompagner ces ambitions de croissance et à les accélérer ».

Et de poursuivre: « Nous avons accompagné Avon Maroc depuis Janvier 2024 en tant que partenaire de distribution et nous sommes aujourd’hui très honorés de confirmer notre position de partenaire stratégique dans le développement de cette belle marque ».

De son côté, Badr Nassili, Directeur Général Espagne et Afrique du Nord chez Avon Cosmetics, a déclaré: « Nous sommes confiants que ce partenariat pourra créer davantage de valeur partagée, en consolidant la distribution dans la vente directe à travers les représentantes Avon, mais surtout en rendant notre marque et nos produits accessible à plus de consommateurs marocains qui choisissent de faire leurs achats dans les différents canaux de distribution ».

À la suite de cette transaction, Moncef Belkhayat, Président de Dislog Group, a fait état de la poursuite du renforcement du beauté pour se positionner « comme le leader marocain dans le développement de plus de 200 marques liées à l’économie de la vie, notamment dans les domaines de l’hygiène, de l’alimentation, de la santé et de la beauté ».

Dislog Group a été conseillé sur le volet M&A par Deloitte & Touche et par Maitre Rachid Hilmi sur le volet juridique. De son côté, Avon Cosmetics a été conseillé par Ernst&Young sur le volet M&A ainsi que par maitre Mohamed Oulkhouir du cabinet CWA sur le volet juridique.