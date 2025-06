Le directeur général de Renault, Luca de Meo, va quitter l’entreprise

Le directeur général du constructeur automobile français Renault, Luca de Meo, va quitter le groupe « afin de relever de nouveaux défis en dehors du secteur automobile », a indiqué dimanche l’entreprise, confirmant une information du journal Le Figaro.

« Après 5 années à la tête de Renault Group, Luca de Meo a fait part de sa décision de quitter ses fonctions », indique le groupe dans un communiqué, précisant que son départ sera « effectif le 15 juillet ».

D’après les informations du Figaro, le dirigeant de 58 ans va prendre la direction générale du groupe de luxe Kering, dont l’actionnaire majoritaire, François-Henri Pinault, a décidé de remanier la direction et ne conserver que la présidence.

Lire aussi | Maroc : Renault pousse l’électrification avec sa gamme E-Tech

« Pendant 5 ans, Luca de Meo a oeuvré pour remettre Renault Group, là où est sa place. Sous son leadership, notre entreprise a retrouvé une base saine, elle dispose aujourd’hui d’une magnifique gamme de produits et a renoué avec la croissance », a affirmé Jean-Dominique Senard, le président du conseil d’administration de Renault, cité dans le communiqué du groupe.

Luca de Meo a démarré sa carrière chez Renault. Il est ensuite passé à la direction de Fiat, où il a relancé avec succès la petite 500, avant de redynamiser Seat pour le groupe Volkswagen.

Lire aussi | Renault Group : des initiatives innovantes pour une sécurité routière accrue

Excellent communicant, pro du marketing, cet Italien francophone est arrivé à la direction générale d’une entreprise traumatisée par plus d’un an de crise, dans le sillage de l’affaire Carlos Ghosn, entre ventes en chute et cadres dépités qui claquaient la porte.

Il a accéléré l’électrification de Renault et sa montée en gamme pour tenter de sortir le constructeur de l’ornière.

Challenge (avec AFP)