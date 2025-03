Renault Group : des initiatives innovantes pour une sécurité routière accrue

Renault Group intègre le développement durable dans sa stratégie globale en mettant particulièrement l’accent sur l’amélioration de la sécurité routière. Justement, le constructeur automobile met en avant des initiatives innovantes pour réduire son empreinte carbone tout en renforçant la sécurité sur les routes. Récemment Fabrice Cambolive, Directeur général de la marque Renault Monde, et son équipe, sont revenus sur les engagements et les mesures concrètes mises en place par la firme au losange. Ils ont notamment mis en lumière les programmes «Human First» et le dispositif «Fireman Access», dédiés à la protection et à la sécurité des usagers de la route.

Diminuer le nombre d’accidents et de victimes sur les routes, donner la priorité à la sécurité des usagers, innover en étudiant les comportements des conducteurs, faire progresser en permanence la sécurité de ses véhicules thermiques et électriques, ou encore faciliter le travail des secours, tels sont les engagements pris par Renault Group pour soutenir sa vision d’une mobilité responsable. Il faut dire que depuis plus de cinq décennies, la firme au losange s’est engagée à optimiser les systèmes de sécurité existants et à en développer de nouveaux pour l’avenir.

Depuis le début des années 70, ce sont plus de 2 000 brevets liés à la sécurité que la marque a déposés. «Chez Renault, la sécurité routière est une priorité absolue, et nous l’abordons toujours avec une approche centrée sur l’humain», a indiqué Fabrice Cambolive, Directeur général de la marque Renault Monde, lors d’une récente table ronde avec la presse nationale en marge de la conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière à Marrakech.

Justement, M. Cambolive et son équipe ont profité de l’occasion pour approfondir les programmes de sécurité initiés par la marque, notamment le «Human First Program». Lancé en 2023, ce dernier s’inscrit dans le cadre du plan stratégique «Renaulution» et vise à renforcer la sécurité des conducteurs, des passagers et autres usagers de la route à l’échelle du globe. Selon le staff de Renault Group, le «Human First Program» s’appuie sur trois axes majeurs permettant d’assurer la sécurité de tous, à commencer par la prévention des accidents, en développant des systèmes avancés d’aides à la conduite et des équipements de sécurité.

Présent dans le cadre la conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière à Marrakech, via son stand, Renault Group a dévoilé son «Fireman Access».

Il faut y ajouter le traitement des accidents, via un partenariat unique avec les sapeurs-pompiers de toute l’Europe, voire ceux d’Amérique latine et du Maroc (dont un accord de partenariat devrait être officialisé sous peu dans le Royaume). «Ces partenariats ont déjà abouti sur la formation de plus de 5 000 pompiers à travers 19 pays et nous ont permis de développer des innovations pragmatiques en matière de sécurité post crash, dont le «Fireman Access» qui permet d’améliorer la sécurité des véhicules électrifiés. Ce dispositif permet aux pompiers d’intervenir rapidement et efficacement en cas d’incendie de la batterie», renchérit M. Cambolive.

Et de poursuivre : «notre engagement se traduit également par des initiatives telles que l’intégration de QR codes de secours apposé sur les pare-brises avant et arrière des véhicules Renault, ce qui permet aux secours d’accéder rapidement aux informations techniques du véhicule en cas d’accident pour faciliter et accélérer les interventions de désincarcération. Enfin, la réduction du nombre d’accidents demeure une des composantes de ce programme «Human First». Pour ce faire, la firme au losange investit massivement dans la R&D avec le développement de technologies embarquées comme le «safety score», ou le «safety coach», voire les services connectés qui viennent renforcer ce programme.

Si l’on en croit les derniers chiffres de la mortalité routière à travers l’Union Européenne pour l’année 2023 communiqués par le département transport et mobilité de la Commission européenne, pas moins de 20 400 personnes ont perdu la vie, soit une baisse de 1% par rapport à 2022. Et de façon plus globale, selon un rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé, le nombre de décès sur les routes du globe s’est élevé à 1,19 million pour l’année 2021. Toujours est-il, que le grand défi pour l’ensemble de l’écosystème œuvrant pour la sécurité routière reste de prévenir et de limiter au maximum les accidents mortels sur les routes.

C’est dans cette optique que Renault Group et le Secrétariat de l’Envoyé Spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière ont paraphé en octobre 2024 un partenariat pour sensibiliser à la sécurité routière dans le monde, former et déployer des innovations technologiques pour sauver des vies sur les routes. Il faut dire aussi, qu’aborder les défis liés à la sécurité routière dans des contextes variés nécessite une analyse approfondie des obstacles spécifiques rencontrés dans chaque région.

En effet, dans certains pays, des problématiques telles que les infrastructures routières défaillantes et le pouvoir d’achat limité, qui empêche l’acquisition de véhicules technologiquement avancés, sont particulièrement pénalisantes. Dans ce contexte, Renault Group vise à relever ce défi en développant des technologies embarquées accessibles financièrement. Et Fabrice Cambolive d’ajouter : «dans un monde où les accidents de la route restent la principale cause de décès chez les enfants et les jeunes de 5 à 29 ans, il est urgent de déployer des efforts collectifs pour faire face à cette crise et ouvrir la voie à des routes plus sûres».

3 questions à Cléa Martinet, Directrice Développement Durable de Renault Group & Ampere



Challenge :Vous êtes en charge du développement durable chez Renault Group. Pourriez-vous nous expliquer plus en détail ce que cela implique ?

Cléa Martinet :Le développement durable chez Renault Group est intégré à notre stratégie globale et couvre plusieurs aspects essentiels. Concrètement, nous nous concentrons sur la décarbonation, l’économie circulaire et la biodiversité pour protéger l’environnement. En parallèle, la sécurité embarquée dans nos véhicules est cruciale, tout comme la protection de nos employés sur leurs lieux de travail. Nous nous engageons également à être responsables tout au long de notre chaîne de valeur, en prenant en compte les droits humains, la décarbonation et la responsabilité environnementale dans nos achats. En résumé, le développement durable chez Renault Group est une démarche très transversale qui touche à la fois l’environnement, la société et la responsabilité éthique.



Challenge : Comment le dispositif «Fireman Access» de Renault Group améliore-t-il l’intervention des secours et la prise en charge des passagers accidentés, notamment dans le cas d’un véhicule électrique en feu ?C.M. : Notre conception de l’intervention au niveau du véhicule vise à rendre la prise en charge des passagers accidentés la plus simple et rapide possible. Prenons l’exemple d’un véhicule électrique en feu, que ce soit à la suite d’un accident ou d’un incendie criminel. Lorsque le feu se propage à la batterie, cela peut devenir extrêmement dangereux car la batterie alimente son propre feu. Il faut jusqu’à 40 000 litres d’eau et plusieurs heures pour éteindre une batterie enflammée. Et cela représente un grave danger pour les passagers accidentés. Du coup chez Renault Group, nous avons intégré une ouverture dans nos batteries permettant aux pompiers de les noyer de l’intérieur en cas d’incendie. Ainsi, il suffit d’une forte quantité d’eau et de quelques minutes pour éteindre le feu, rendant l’intervention des secours beaucoup plus rapide et sûre. Sans compter qu’il est crucial d’extraire les victimes et d’accélérer leur prise en charge médicale si nécessaire. En intervenant rapidement dans la fameuse «heure dorée» qui suit l’accident, nous maximisons les chances de sauver des vies. Plus le délai de prise en charge est court, plus les chances de survie des victimes augmentent.



Challenge : Renault Group a décidé de rendre les brevets du «Fireman Access» accessibles gratuitement à l’ensemble de l’industrie automobile. Que signifie concrètement cette initiative ?

C.M. : Renault Group a déposé 7 brevets pour cette technologie, qui équipe désormais tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables des marques Renault, Dacia, Alpine et Mobilize. Cette initiative marque le premier engagement concret de Renault aux côtés de l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la sécurité routière, Jean Todt. Ensemble, ils œuvrent pour sensibiliser à la sécurité routière et déployer des innovations technologiques afin de sauver des vies sur les routes. Nous ne conservons pas ces informations pour nous seuls ; en effet, nous avons ouvert les brevets, permettant ainsi aux constructeurs automobiles intéressés de les utiliser. Ils peuvent comprendre comment nous avons conçu le dispositif et comment nous avons réalisé l’ingénierie nécessaire pour l’implémenter dans nos batteries. Cependant, nous ne pouvons garantir la qualité de fabrication ou d’implémentation effectuée par un concurrent automobile. Si un constructeur souhaite adopter ce dispositif, il en a la possibilité, mais il est responsable de sa bonne mise en œuvre.

Fondation Renault Maroc : ce qu’il faut savoir sur «Tkayes School»



Le programme «Tkayes School» est une initiative de la Fondation Renault Maroc visant à sensibiliser les écoliers à la sécurité routière. Lancé en 2015, ce programme a déjà bénéficié à plus de 80 000 élèves âgés de 9 à 13 ans dans plusieurs régions du Maroc, dont celles de Casablanca et de Tanger. Les ateliers de sensibilisation sont organisés de manière ludique et créative, en collaboration avec des directions provinciales de l’éducation nationale, et utilisent des supports éducatifs labellisés pour faire face aux dangers de la route. Rappelons que ces outils pédagogiques ont été homologués par l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) en 2021. Il vise à inculquer aux jeunes élèves les bons réflexes routiers en tenant compte de l’environnement urbain et rural.