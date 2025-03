Biscuiterie: Comment les marques locales rivalisent avec l’international ?

Le marché de la biscuiterie au Maroc connaît une transformation majeure, devenant de plus en plus compétitif à mesure que les consommateurs deviennent plus exigeants en matière de qualité, de diversité et d’originalité des produits. Malgré cette concurrence accrue, les entreprises marocaines parviennent à se distinguer et à affirmer leur présence tant sur le marché local qu’international et n’hésitent pas à investir dans la recherche et développement pour se positionner parmi les leaders du secteur.

Le marché de la biscuiterie au Maroc, selon Rachid SRAIDI, Vice-Président du Groupe Anouar Invest, est en pleine transformation. « La demande évolue avec des consommateurs de plus en plus exigeants en termes de qualité, d’originalité et de diversité des produits. Grâce aux investissements dans la R&D et à une montée en gamme des produits locaux, le secteur s’inscrit aujourd’hui dans une dynamique de modernisation et de compétitivité accrue ». Best Biscuits Maroc, avec ses marques emblématiques comme EXCELO et BE, est un acteur clé de cette transformation. PICKËRS, la nouvelle gamme lancée récemment par le groupe, vient renforcer cette position, non seulement en répondant aux besoins du marché marocain mais aussi en visant une expansion à l’international. « Nous jouons un rôle essentiel dans l’évolution du secteur en proposant des produits adaptés aux nouvelles attentes du marché », ajoute Rachid SRAIDI.

Avec un marché de plus en plus concurrentiel, la différenciation est devenue la clé du succès pour les acteurs du secteur. « Notre force réside dans notre capacité à allier innovation, excellence et accessibilité », souligne le Vice-Président. Le groupe investit en permanence dans la recherche et le développement pour proposer des produits qui se démarquent. « Nous maîtrisons toute la chaîne de valeur, ce qui nous permet d’assurer une qualité irréprochable à des prix compétitifs ».

Lire aussi | All Parts Industries transformée en usine de biscuiterie par le groupe Anouar Invest

L’agilité et la proximité avec les consommateurs permettent d’ailleurs à BBM de rester à la pointe des tendances. L’entreprise s’efforce d’anticiper les évolutions du marché et de répondre rapidement aux besoins des consommateurs, un atout stratégique qui lui permet de se maintenir sur la première marche du podium face à une concurrence internationale de plus en plus présente.

Pour maintenir sa compétitivité, notamment dans le segment premium, BBM fait face à plusieurs défis. « Le premier défi est l’innovation continue pour proposer des produits qui séduisent les consommateurs et se distinguent sur le marché », explique Rachid SRAIDI. Toutefois, la pression sur les coûts des matières premières et du transport reste un obstacle majeur, surtout dans un contexte économique mondial fluctuant.

La formation et la fidélisation des talents sont également des priorités pour BBM. « Nos équipes sont au cœur de notre succès. Nous investissons dans leur montée en compétences pour garantir un savoir-faire d’excellence, aligné avec les standards internationaux». Un environnement de travail motivant et valorisant permet à l’entreprise de renforcer l’engagement de ses collaborateurs et d’assurer une performance durable.

« Enfin, nous mettons un point d’honneur à maintenir les meilleures pratiques de production pour garantir une qualité constante et irréprochable. Cela passe par un contrôle rigoureux de nos processus, l’amélioration continue de nos standards industriels et l’adoption des technologies les plus avancées », ajoute-t-il.

Promouvoir le «Made in Morocco»

Face à la concurrence des produits importés, BBM met en avant l’un des avantages clés des produits locaux : la qualité. « Nous mettons en avant la qualité équivalente, voire supérieure, de nos produits par rapport aux références importées, tout en offrant un prix plus accessible ». PICKËRS, la nouvelle gamme de biscuits, incarne cette volonté de promouvoir l’industrie locale et de valoriser le «Made in Morocco».

Pour convaincre les consommateurs marocains de privilégier des produits locaux, Rachid SRAIDI explique «PICKËRS incarne une identité qui résonne avec les attentes des consommateurs désireux de soutenir le « Made in Morocco ». À travers une communication avant-gardiste, mêlant tournage réel, 3D et outils d’intelligence artificielle de pointe, nous offrons un voyage immersif qui démontre que choisir un produit local de qualité, c’est aussi encourager l’innovation et la croissance industrielle du pays ».

Lire aussi | Biscuiterie. Holmarcom fait son entrée sur le marché national

Mais BBM ne se contente pas de se concentrer uniquement sur le marché local. Le groupe a clairement identifié des marchés internationaux à fort potentiel. « Nous avons identifié plusieurs marchés à fort potentiel, notamment en Afrique et au Moyen-Orient », explique Rachid SRAIDI. Ces régions offrent une proximité géographique et culturelle, facilitant ainsi l’expansion de BBM.

En Afrique, la demande pour des produits alimentaires de qualité, notamment des biscuits et snacks, est en forte croissance. Le Moyen-Orient, quant à lui, constitue un marché particulièrement prometteur en raison de l’augmentation de la demande pour des snacks premium. L’ambition de BBM est de positionner PICKËRS comme une marque de biscuit haut de gamme, à la fois innovante et accessible, sur ces marchés en pleine expansion.

3 questions à Rachid SRAIDI // Vice-Président du Groupe Anouar Invest



« Avec PICKËRS, nous prouvons que l’industrie agroalimentaire marocaine est capable de produire des alternatives aux produits importés, sans compromis sur la qualité ni sur le goût »



Challenge : Pouvez-vous nous en dire plus sur le concept de PICKËRS et ce qui distingue cette marque de snacking premium des autres produits déjà présents sur le marché marocain ?

Rachid SRAIDI : PICKËRS est une marque de snacking premium qui incarne l’innovation et l’excellence du savoir-faire marocain. Elle a été conçue pour offrir aux consommateurs des produits de haute qualité, rivalisant avec les standards internationaux, tout en restant accessibles. Notre gamme allie des recettes savoureuses, des ingrédients rigoureusement sélectionnés et un processus de fabrication qui intègre les meilleures avancées technologiques en matière de biscuiterie. Ce qui distingue PICKËRS, c’est son positionnement unique : des produits premium accessibilisés à 3 et 4 DH, sans concession qualitative, qui répond aux attentes des consommateurs en quête d’un snacking gourmand, pratique et abordable.



Challenge : Quelles sont les ambitions internationales de PICKËRS et comment cette marque compte-t-elle rivaliser avec les géants mondiaux du snacking ?

R.S. : PICKËRS ambitionne de s’imposer comme une marque de référence non seulement au Maroc, mais aussi sur les marchés internationaux. Grâce à notre expertise en R&D et notre capacité industrielle à produire à grande échelle, nous avons les moyens de proposer des produits qui respectent les standards de qualité les plus exigeants. Notre stratégie repose sur trois piliers : l’innovation produit, un excellent rapport qualité-prix et une forte proximité avec les consommateurs. Nous nous appuyons également sur notre réseau de clients à l’export pour assurer une présence ciblée sur des marchés porteurs où la demande pour des snacks premium et accessibles est en forte croissance.



Challenge : La gamme de gaufrettes PICKËRS semble être une alternative locale aux produits importés. Comment cette approche impacte-t-elle le marché marocain et la consommation locale ?

R.S. : Avec PICKËRS, nous prouvons que l’industrie agroalimentaire marocaine est capable de produire des alternatives aux produits importés, sans compromis sur la qualité ni sur le goût. En proposant une marque locale forte, nous contribuons à réduire la dépendance aux produits étrangers, tout en favorisant l’économie nationale et la création d’emplois. De plus, en rendant ces produits plus accessibles, nous démocratisons l’offre premium et encourageons les consommateurs à privilégier des produits fabriqués au Maroc, soutenant ainsi le développement du secteur industriel local.