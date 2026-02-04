Alertes
SAYF GRAIN investit 50 MDH dans une nouvelle minoterie à El Jadida
Agroalimentaire

SAYF GRAIN investit 50 MDH dans une nouvelle minoterie à El Jadida

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Alors que le marché meunier marocain souffre de problèmes chroniques de surcapacité de l’outil de production et de dépendance structurelle vis-à-vis de l’importation de blé, cela ne dissuade pas de nouveaux minotiers de se lancer dans une arène de toutes les incertitudes.

En effet, quelques semaines après la polémique lancée par Ahmed Touizi, le parlementaire du PAM qui avait stigmatisé le détournement de plusieurs milliards de dirhams dans les méandres d’un système poussiéreux de subventions étatiques aux acteurs de la profession, un nouvel acteur annonce le lancement imminent d’une nouvelle minoterie à El Jadida et plus précisément, à la Commune Moulay Abdellah.

Lire aussi | Tanger Med franchit un palier supplémentaire en 2025

Il s’agit de SAYF Grain, une PME basée à la région de Doukkala qui nourrit une telle ambition depuis quelques années et qui a décidé de passer à l’acte dès ce début d’année 2026, avec une unité industrielle spécialisée dans la farine des céréales. Dotée d’une capacité de traitement de plusieurs dizaines de tonnes par jour, SAYF Grain compte investir plus de 50 millions de dirhams dans son usine dernier cri et créer au passage des dizaines d’emplois industriels.

Sur le marché régional de la transformation des céréales au Maroc autour de la ville d’El Jadida, auquel elle compte s’attaquer, la nouvelle minoterie aura fort à faire avec les principaux acteurs que sont Les Moulins Al Madina, la Minoterie des Doukkala et la Minoterie Mazagan.

