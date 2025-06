Donald Trump s’est dit dimanche « ouvert » à ce que le président russe Vladimir Poutine joue un rôle de médiateur dans le conflit entre Israël et l’Iran, dans lequel il « est possible » que les Etats-Unis s’impliquent.

Le président américain a aussi assuré qu’il n’y avait « pas de date butoir » pour que les Iraniens reviennent à la table des négociations, a rapporté une journaliste d’ABC News dimanche matin.

« Il n’y a pas de date butoir. Mais (les Iraniens) parlent. Ils aimeraient trouver un accord. Ils parlent. Ils continuent d’échanger », a-t-il affirmé, selon une publication sur X de la reporter Rachel Scott.

Allié d’Israël, Donald Trump avait appelé vendredi l’Iran à conclure un accord avec les Etats-Unis sur son programme nucléaire alors qu’un nouveau cycle de pourparlers indirects était prévu dimanche à Oman. Mais Mascate a annoncé samedi que ces discussions n’auraient pas lieu, l’Iran accusant Israël de les avoir sapées.

Interrogé sur une possible médiation du conflit par Vladimir Poutine, le président républicain a répondu: « Il y est ouvert. Il est prêt, il m’a appelé à ce propos, nous en avons discuté longuement. Nous avons parlé de cela plus que de sa propre situation. »

Les deux présidents ont échangé samedi au téléphone, et « l’escalade dangereuse au Moyen-Orient » était, selon le Kremlin, au centre du coup de fil.

La Russie avait dénoncé vendredi des frappes « inacceptables » d’Israël contre l’Iran.

Donald Trump a encore déclaré dimanche sur ABC à propos du conflit entre Israël et l’Iran qu’il « est possible que nous nous impliquions ». « Mais nous ne sommes pas, à cet instant, impliqués », a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis, qui avaient qualifié jeudi soir d' »unilatérale » l’attaque d’Israël sur l’Iran, ont cependant aidé leur allié à abattre des missiles iraniens visant le territoire israélien.

« L’Iran et Israël devraient trouver un accord, et ils vont trouver un accord », a aussi écrit le président américain sur son réseau Truth Social dimanche, en ajoutant que « de nombreux appels et rencontres ont lieu en ce moment ».

Challenge (avec AFP)