La PME familiale EUROSACS entame une levée de fonds pour financer son développement

Le fabricant de produits plastiques Eurosacs, voit grand. En effet, cette PME familiale créée en 2006 par la famille Filali, souhaite ouvrir son capital pour financer une nouvelle étape dans son développement.

Accompagnée à cet effet par Burj Finance, la banque d’affaires dirigée par Salma Benaddou, Eurosacs espère lever une vingtaine de millions de dirhams pour doubler son parc de matériels, aujourd’hui essentiellement orienté vers la fabrication de solutions d’emballage en papier répondant aux besoins des secteurs de l’agro-business, de la production pharmaceutique, de la distribution et de la chimie.

L’extension d’activité envisagée se fera sur le site historique d’Eurosacs à la zone industrielle de Mohammedia et permettra au passage de promouvoir l’utilisation de matériaux recyclables et biodégradables et d’accélérer les premiers pas à l’export de la société qui compte déjà des clients en Europe et en Afrique. A horizon 2030, le fournisseur de grands acteurs comme l’ONCF, Carrefour et Aswak Assalam espère dépasser la barre de 50 millions de dirhams en chiffre d’affaires (contre à peine 20 millions de dirhams en 2024).

En marge du partenariat capitalistique en cours, l’actionnaire de référence actuel gardera le contrôle d’Eurosacs et continuera à piloter l’activité et le management en la personne de son Directeur général Abdellatif Filali.

Rappelons, que le marché marocain de l’emballage est estimé à près de 2,5 milliards de dirhams. Il reste dominé par de grands acteurs étrangers comme CMCP (adossé à l’américain International Paper) ou Papsac Maghreb (affilié à l’autrichien Mondi Group), les marocains Marembal et Tecpap.