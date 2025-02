Mohammed Al-Amoudi, le milliardaire qui a paralysé l’industrie des hydrocarbures au Maroc

Mohammed Al-Amoudi, milliardaire d’origine éthiopienne et saoudienne, est à l’origine de l’une des plus grandes crises industrielles du Maroc, lit-on dans Jeune Afrique.

Propriétaire de la raffinerie marocaine Samir, il a joué un rôle central dans sa faillite en 2015, une catastrophe économique qui a laissé le pays sans capacité nationale de raffinage et a généré une dette colossale.

Acquéreur de la Samir en 1997, Al-Amoudi promettait de moderniser l’unique raffinerie du royaume et de renforcer la souveraineté énergétique du pays. Toutefois, sa gestion controversée a rapidement suscité des tensions. Multipliant les emprunts et adoptant une stratégie financière risquée, il a accumulé plus de 40 milliards de dirhams de dettes, mettant en péril l’équilibre financier de l’entreprise.

Malgré plusieurs avertissements des autorités marocaines, il a persisté dans des choix discutables, détournant des fonds destinés aux investissements et négligeant ses obligations fiscales. Face aux impayés, l’État a fini par sévir, entraînant la mise en liquidation judiciaire de la raffinerie en 2016.

Cet effondrement a provoqué une onde de choc dans le pays, affectant des milliers d’employés et soulevant des questions sur la régulation du secteur énergétique. La faillite de la Samir reste un symbole des dérives d’une privatisation mal encadrée et d’une relation économique rompue entre Al-Amoudi et le Maroc.