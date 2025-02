Casablanca à l’heure du Morocco Franchise Exhibition 2025

Le coup d’envoi du Morocco Franchise Exhibition 2025 a été donné, mercredi à Casablanca, avec la participation de plus de 100 exposants issus de divers secteurs dans l’objectif de promouvoir l’implantation et l’expansion de nouvelles franchises.

Inauguré en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-Settat (CCIS-CS), Hassan Berkani, et de la Consule générale des États-Unis à Casablanca, Marissa Scott, ce salon, initié par la Fédération Marocaine de la Franchise du 12 au 14 février, table sur près de 10.000 visiteurs.

Intervenant à cette occasion, le président de la Fédération Marocaine de la Franchise, Mohamed Elfane, a affirmé que « ce salon se veut un catalyseur d’opportunités et un accélérateur de croissance pour les entrepreneurs ».

Selon lui, la franchise est un levier essentiel pour structurer l’économie nationale, répondre aux défis écologiques et favoriser la montée en compétence grâce à des formations adaptées et des investissements ciblés.

« Nous sommes à un tournant stratégique, avec une ambition claire d’ici 2030 : voir émerger au moins 100 marques marocaines franchisées à travers une dynamique volontariste, en collaboration avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’ensemble des acteurs du secteur », a-t-il relevé.

L’Afrique et le Moyen-Orient, a-t-il poursuivi, sont des marchés stratégiques où nos grandes enseignes marocaines doivent jouer un rôle moteur dans l’expansion du commerce en réseau, relevant l’importance de la collecte et de l’analyse de données pour identifier les tendances et exploiter de nouvelles opportunités.

« Cette année, nous mettons à l’honneur les États-Unis, une référence mondiale en matière de franchise, afin de s’inspirer des meilleures pratiques et de renforcer nos partenariats », a fait savoir M. Elfane.

Cette édition sera marquée par l’organisation de conférences et ateliers animés par des experts autour des thématiques clés, notamment les meilleures stratégies de développement des franchises, les mécanismes de financement, et les opportunités d’implantation sur le marché africain.

Avec une croissance annuelle moyenne de 25 % dans le secteur de la franchise et un intérêt accru des investisseurs internationaux, le Maroc se positionne comme une destination incontournable pour le développement des franchises en Afrique.

Le secteur de la franchise au Maroc connaît une croissance annuelle de 25% depuis 15 ans, avec 745 réseaux (dont 84 % internationaux) et un chiffre d’affaires de 20 milliards de dirhams. Les prévisions annoncent une augmentation de 500 % dans des secteurs clés (habillement, restauration, services) d’ici 2030.