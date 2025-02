H&S Invest Holding entre dans le capital de GIDNA

H&S Invest Holding, présidée par Moncef Belkhayat, a annoncé une prise de participation co-contrôlante de 25 % dans le capital de GIDNA, une entreprise marocaine spécialisée dans la construction et les travaux publics.

Cette opération stratégique s’inscrit dans une dynamique de développement ambitieuse visant à porter le chiffre d’affaires de GIDNA à un milliard de dirhams d’ici les douze prochains mois.

Fondée en 2006, GIDNA s’est progressivement imposée comme un acteur de référence dans le domaine de la construction de bâtiments spécialisés et d’infrastructures complexes. La société intervient dans des secteurs variés, allant de l’industrie et la logistique à l’éducation, la santé et le sport. Son expertise s’est illustrée à travers la réalisation d’usines, d’infrastructures logistiques, d’établissements scolaires, d’hôpitaux et de complexes sportifs, répondant ainsi aux besoins croissants d’infrastructures modernes au Maroc.

Cette prise de participation par H&S Invest Holding s’accompagne d’une refonte de la gouvernance de GIDNA, avec notamment un renforcement de la direction financière. Cette démarche vise à préparer l’entreprise à une éventuelle introduction en bourse, prévue entre 2027 et 2028, en fonction de l’évolution des préparatifs et des conditions de marché. L’opération devra toutefois obtenir l’approbation préalable du Conseil de la concurrence avant sa finalisation.

H&S Invest Holding poursuit ainsi sa stratégie de diversification et de consolidation de ses activités. Le groupe est déjà présent dans plusieurs secteurs clés de l’économie marocaine, notamment l’industrie et la distribution à travers Dislog Group, la logistique et le transport avec Building Logistics Services, ainsi que les métiers du marketing, des médias et de la presse par l’intermédiaire de WB Africa et Horizon Press. Le pôle immobilier, jusque-là incarné par Kaya Immobilier, se voit désormais renforcé avec l’intégration de GIDNA, marquant une nouvelle étape dans l’expansion de cette branche d’activité.

L’opération a été menée avec l’accompagnement juridique du cabinet Hilmi Law Firm. Cette alliance stratégique témoigne de la confiance d’H&S Invest Holding dans le potentiel de croissance de GIDNA et, plus globalement, dans les perspectives de développement du secteur de la construction et des travaux publics au Maroc. La collaboration entre les deux entités devrait ainsi favoriser la réalisation de projets d’envergure et contribuer à répondre aux besoins d’infrastructures nécessaires à l’essor économique du pays.