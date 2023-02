La Samir. L’acquéreur potentiel ne sera pas tenu des dettes

Le Tribunal de commerce de Casablanca a annoncé que l’acquéreur potentiel ne sera pas tenu par les dettes accumulées de la société, qui s’élèvent à plus de 40 milliards de dirhams ; le tribunal recevra des offres d’achat d’unités de production constituées des actifs de la société et de tous ses actifs affiliés, sans son passif, qui sera pris en charge par l’Etat. Le communiqué précise que les offres d’achat doivent être accompagnées de garanties et remplissant les conditions prévues dans l’article 636 du code de commerce, indique un communiqué rendu public mardi.

Selon la même source, les offres d’achat doivent également comporter les prévisions d’activité, le financement, le prix de la cession et ses modalités de paiement, la date de réalisation de la cession, le niveau d’exploitation et ses perspectives selon l’activité concernée, les garanties apportées afin d’assurer la mise en œuvre de l’offre, et les attentes de cessions d’actifs au cours des deux années suivant l’apport. Et de noter que les offres doivent être déposées dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication du communiqué au juge de liquidation judiciaire, Abdelkabir Safadi, au service des difficultés contractuelles du Tribunal de commerce de Casablanca.

Les personnes intéressées peuvent effectuer une visite de terrain à la raffinerie et voir en détail le livre des tolérances, selon l’ordonnance du juge délégué au siège social de l’entreprise à Mohammedia.

La Samir, la raffinerie nationale à l’arrêt depuis 2015, a été mise en liquidation judiciaire en 2016 suite à une décision du tribunal de commerce de Casablanca, un an après avoir cessé ses activités après l’accumulation de dettes lors de la gestion d’anciens fonctionnaires, dirigés par l’homme d’affaires saoudien d’origine éthiopienne Mohammed Hussein Al-Amoudi.

Au cours de la semaine écoulée, le tribunal de commerce de Casablanca a rendu un jugement autorisant la poursuite de l’activité de la Samir, qui permet à l’entreprise de délivrer des services pour les contrats valides et en cours, y compris les contrats de travail. L’autorisation est délivrée tous les trois mois sur la base de l’article 652 du code de commerce qui dispose que si l’intérêt public ou l’intérêt des créanciers commande la poursuite de l’activité de l’entrepreneur soumis à liquidation judiciaire, le tribunal peut autoriser que, pour un délai qu’il précise, soit d’office, soit sur demande.