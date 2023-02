Forum économique Maroc – Espagne : un partenariat multidimensionnel et stratégique

Pour donner toute la force stratégique aux relations entre les deux pays, le Souverain a eu un entretien téléphonique avec le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Tout en se félicitant de l’évolution, dans la concertation, la confiance et le respect mutuel, du partenariat bilatéral depuis le mois d’avril 2022, le Souverain a tenu à souligner la mise en œuvre substantielle des engagements contenus dans la déclaration conjointe adoptée à cette occasion. Saluant la 12 ème session de la réunion de haut niveau entre le Maroc et l’Espagne, et en vue de renforcer cette dynamique, le Souverain a invité le Chef de gouvernement espagnol à effectuer une visite officielle au Maroc, très prochainement. Ce sera là l’occasion de renforcer davantage les relations bilatérales et mener des projets dans des domaines stratégiques et d’intérêt commun.

La 12 ème session de la réunion de haut niveau entre le Maroc et l’Espagne est une rencontre qui va certainement marquer profondément et pendant longtemps les relations bilatérales entre les Royaumes du Maroc et d’Espagne.

Par ailleurs, le chef de gouvernement Aziz Akhannouch, lors du Forum, a tenu à rappeler le caractère stratégique et multidimensionnel des relations bilatérales entre les deux Royaumes. En effet, Casablanca, capitale économique du Royaume du Maroc est un nom espagnol. Madrid, capitale politique du Royaume d’Espagne, porte un nom arabe. C’est dire l’histoire commune et profonde unissant les deux pays, séparés d’à peine 14 kilomètres par le Détroit de Gibraltar. Malgré certains moments d’incompréhension, la force de la sagesse l’a toujours emporté. L’Espagne a eu le courage d’admettre la vérité historique vis-à-vis de la cause nationale du Maroc. Terrorisme, désordre mondial, pandémie planétaire, guerre en Europe de l’Est et réchauffement climatique, caractérisent le contexte international actuel. La réponse à ces menaces ne peut être que commune, pour construire, ensemble, un avenir meilleur.

Energies renouvelables, eau, agriculture durable, dessalement de l’eau de mer et tourisme. Autant de secteurs stratégiques visés par la coopération bilatérale entre le Maroc et l’Espagne. Le protocole d’accord prévoit un financement de 800 millions d’euros au profit des institutions et entreprises marocaines pour développer leurs relations avec leurs partenaires espagnols. Il est aussi question de prioriser le développement conjoint des nouvelles technologies propres, face aux défis environnementaux du 21ème siècle. Plus précisément, il s’agit, en particulier, de l’énergie solaire et de l’hydrogène vert. C’est là le principal objectif du Forum économique maroco-espagnol, organisé le 1er février.

En fait, déjà une feuille de route a été initiée, en 2022, au mois d’avril, lors d’une réunion de haut niveau. En matière d’échanges commerciaux, des mécanismes nouveaux sont en cours d’élaboration pour protéger les intérêts réciproques des deux pays. Les exportations espagnoles vers le Maroc, en 2022, ont atteint un record historique de 10,8 milliards d’euros, soit + 12,7% par rapport à 2021, et + 28,2%, par rapport à 2019, année antérieure à la crise sanitaire. Les importations espagnoles en provenance du Maroc, quant à elles, ont dépassé les 8 milliards d’euros, soit + 15%. En fait, le Maroc est le neuvième marché d’export dans le monde pour l’Espagne et le 3ème, en dehors de l’Union européenne.

Au cours des dix dernières années, les échanges commerciaux entre les deux pays ont plus que doublé. Le Maroc représente 50% des exportations espagnoles vers l’Afrique. Au-delà de cette dimension économique importante, les rapports du Maroc avec l’Espagne ont d’abord une profondeur historique et humaine. Ayant accepté d’évacuer le Sahara marocain, en 1975, l’Espagne a récemment admis et reconnu le sérieux et la pertinence de la proposition marocaine d’autonomie des provinces du Sud, pour régler définitivement ce conflit artificiel et renforcer la paix pour l’ensemble de l’Afrique du Nord et de la Méditerranée.