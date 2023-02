Prévisions météorologiques pour ce jeudi 2 février

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour ce jeudi 2 février 2023 :

-,Temps froid avec gelée ou verglas sur les montagnes, leurs régions voisines, le Sud-Est, l’Oriental et les plaines intérieures. Gouttes de pluie sur la rive méditerranéenne et le Rif. Formations brumeuses le matin et la nuit sur les plaines Nord et Centre et l’Oriental.