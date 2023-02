Maroc-Espagne. Alj : « Le défi de la sécurité alimentaire doit être au cœur du partenariat économique »

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a déclaré, lors de cette rencontre de haut niveau entre le Maroc et l’Espagne, que la complémentarité des économies des deux pays voisins et leur proximité géographique constituent de grandes opportunités pour la construction de systèmes industriels intégrés dans des secteurs stratégiques, dont le textile, l’automobile, les médicament et l’aviation.

La proximité et l’économie sont deux facteurs qui peuvent booster le partenariat entre les deux pays et leur donner une forte impulsion, a déclaré Chakib Alj, président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, mercredi à Rabat, lors du Forum économique maroco-espagnol.

« Le défi de la sécurité alimentaire doit être au cœur du partenariat économique entre les deux pays en investissant davantage dans l’agriculture durable et les filières innovantes, en plus de l’énergie au vu du grand potentiel disponible en énergie dans toutes ses sources renouvelables solaires et éoliennes. Le président de la CGEM.

a expliqué qu’il existe plusieurs domaines de coopération entre les deux royaumes, dont notamment l’hydrogène vert, considéré comme le combustible du futur, en plus du secteur de la gestion de l’eau, un secteur qui offre une multitudes d’opportunités d’investissements. Dans ce sens, Alj a suggéré la construction de projets de dessalement de l’eau de mer et de traitement des eaux usées, bénéficiant de l’expérience espagnole en la matière.

Il a également souligné la nécessité d’accorder une grande importance au secteur de la santé dans le renforcement de la coopération entre les deux pays, notant que le Maroc a récemment commencé à généraliser la protection sociale, ce qui ouvre la voie à une coopération avec l’Espagne qui a accumulé une grande expérience dans ce domaine pour compléter ce grand projet. Il a poursuivi : « Les possibilités sont disponibles pour atténuer les chocs futurs et rester fermes face aux crises, et ensemble, nous pouvons faire en sorte que nos pays restent des moteurs de développement sur nos deux continents et en mer Méditerranée. La volonté politique et économique est là, et ce qu’il faut aujourd’hui, c’est une activation sur le terrain », insiste-t-il.

Le président de la CGEM a rappelé que « l’Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc depuis plus de dix ans, avec un volume d’échanges commerciaux affichant 17 milliards d’euros, qui ne cesse d’augmenter à des taux de croissance annuels à deux chiffres et ce, en dépit d’un climat des affaires contraignant.

Il est à noter que le forum économique maroco-espagnol a réuni des centaines d’hommes d’affaires espagnols, dont la clôture a rassemblé les deux chefs de Gouvernements, Aziz Akhannouch, et son homologue espagnol, Pedro Sanchez, arrivé au Maroc à la tête d’une importante délégation gouvernementale qui participera, ce jeudi, au sommet maroco-espagnol. A l’ordre du jour, la signature de plusieurs accords.