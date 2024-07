Le Maroc privé de participation à l’Olympiade de Mathématiques en raison de retards dans les visas

Le Maroc ne pourra pas être représenté à l’Olympiade Internationale de Mathématiques 2024 en Angleterre, à cause de retards dans les procédures de demande de visa, selon les responsables de l’Association Maroc Mathématiques.

Ce contretemps a privé six des meilleurs lycéens marocains de l’opportunité de participer à cet événement mondial prestigieux. Ces élèves, sélectionnés après des tests rigoureux au cours des trois dernières années, rêvaient de hisser haut les couleurs du Maroc lors de l’Olympiade.

Pourtant, la participation à l’Olympiade Internationale de Mathématiques devait être une occasion de renforcer la position du Maroc sur la scène internationale et d’encourager l’excellence et la créativité chez les élèves. Mohammed Boudra, président de l’Association Maroc Mathématiques, a expliqué dans une déclaration à 2M.ma regrette le retard dans l’obtention des visas, soulignant que l’équipe marocaine était composée d’élèves d’élite, ayant suivi des formations intensives et participé à des compétitions locales et nationales pendant trois ans.

Selon Boudra, la responsabilité de ce retard incombe principalement aux organisateurs de l’Olympiade. Ce délai a privé l’équipe nationale de sa participation. Selon lui, l’association se concentre sur le soutien de l’équipe nationale à travers des formations et des préparations menées par d’anciens lauréats de l’Olympiade.

Boudra a également souligné que le rôle de l’association, en partenariat avec le ministère et d’autres partenaires, est de renforcer le soutien pédagogique et psychologique des élèves. Il a également noté que l’association n’a pas le pouvoir de prendre des décisions exécutives en raison de sa nature légale, et que les relations de réseau sont essentielles pour traiter sérieusement les questions liées à l’Olympiade.

En ce qui concerne la réaction des membres de l’équipe marocaine, Boudra a indiqué que la nouvelle a été un choc pour eux et leurs familles, surtout que cette équipe avait de grandes chances de réussir. Cependant, il a affirmé que cet échec ne marque pas la fin de leur parcours. Un des membres de l’équipe a été accepté au prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT) sans passer par les classes préparatoires, tandis que d’autres ont été admis dans les classes préparatoires des meilleures écoles françaises.