Voitures électriques : la Peugeot e-208 débarque au Maroc

Du nouveau chez Sopriam, l’importateur de la marque Peugeot au Maroc, qui vient d’étoffer la gamme actuelle de la 208. Outre la présence de versions animées par des blocs thermiques (essence et diesel), voici que débarque la variante 100% électrique.

Faut-il rappeler que la Peugeot 208 a bénéficié récemment d’un léger restylage. Des ajouts cosmétiques qui sont venus agrémenter la carrosserie, comme le nouveau logo de la marque, la calandre agrandie, entourée de part et d’autre de trois griffes verticales logées aux extrémités du bouclier. Si les blocs optiques à l’arrière sont inchangés, la signature lumineuse est désormais horizontale au lieu d’être verticale. En revanche, la cellule habitable reste quasiment inchangée.

Du reste, la présentation soignée et l’élégance des nouveaux tissus de sièges ne passent pas inaperçues avec, en prime sur la version GT, une nouvelle sellerie noire surpiquée. Comme à l’accoutumée, on retrouve le fameux i-cockpit cher à Peugeot, composé notamment du petit volant, de l’écran tactile et de la dalle numérique. A noter que les touches piano sont conservées sous l’écran central pour permettre un accès rapide aux fonctions clés. L’engin bénéficie désormais en série du système Peugeot i-Connect qui offre notamment une connectivité complète grâce une fonction mirroring sans fil (Apple CarPlay/Android Auto).

L’intérêt de cette 208, c’est aussi sa déclinaison 100% électrique. Concrètement, l’engin dispose d’un bloc électrique de 115 kW/156 ch, associé à une batterie de 51 kWh, offrant 400 km d’autonomie (cycle mixte WLTP). Deux types de chargeurs embarqués sont disponibles, à savoir de série, un chargeur de 7,4 kW et, en option, un chargeur de 11 kW. Les temps de recharge, qui oscillent de 20 % à 80 % environ, s’effectuent en moins de 30 mn depuis une borne publique (100 kW), de 4h40 depuis une wallbox (7,4 kW) et d’environ 11h10 depuis une prise renforcée (3,2 kW). Comptez 389 900 DH (offre de lancement) pour repartir au volant de la e-208 dans sa version GT.