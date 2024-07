Le Label RSE de la CGEM attribué à l’entreprise EPEGA

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc a octroyé son Label RSE à l’entreprise EPEGA, conformément aux règles d’attribution du Label et aux procédures adoptées. Elle a également renouvelé l’attribution de ce Label à DXC CDG et à la Société des Boissons du Maroc.

L’octroi de ce Label RSE de la CGEM vise à reconnaître et distinguer les engagements de ces entreprises en matière de responsabilité sociétale, dans le cadre d’une stratégie managériale prenant en compte leurs intérêts et les attentes de leurs différentes parties prenantes et ce, dans une démarche de progrès continu visant à renforcer davantage leur performance globale tout en créant de la valeur ajoutée à leur environnement et en ayant un impact positif sur leurs écosystèmes.

Le Label RSE de la CGEM est octroyé à la suite d’une évaluation des comportements et des pratiques des entreprises sur les neuf domaines d’actions constituant la charte de responsabilité sociétale de la CGEM, en conformité avec les objectifs universels de la RSE. Ces derniers se rapportent aux droits de l’Homme, aux relations et conditions de travail, à l’environnement, à la prévention de la corruption, à la concurrence loyale, à la gouvernance de l’entreprise, aux intérêts des clients et des consommateurs, aux questions relatives aux fournisseurs et aux sous-traitants et à l’engagement envers la communauté.