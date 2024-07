Rachat de Lydec. Qui a conseillé le Ministère de l’Intérieur et l’Autorité délégante de Casablanca  sur le deal ?

La Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca Settat SA, vient d’acquérir auprès de Veolia 99,67 % du capital social et des droits de votes afférents à la société Lydec SA. Pour cette cession, les autorités marocaines, notamment le Ministère de l’Intérieur et l’Autorité délégante de Casablanca, se sont fait accompagner par Attijari Finances Corp., la filiale banque d’affaires du groupe Attijariwafa bank.

Lydec, qui assure la gestion déléguée de service public pour la distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et d’éclairage public pour la ville de Casablanca et sa région, repasse sous pavillon marocain. La société régionale multiservices Casablanca Settat SA, vient d’acquérir 99,67 % du capital social et des droits de votes afférents à la société Lydec SA. Le Conseil de la Concurrence a donné son aval pour le deal en accordant un délai de 10 jours, soit le 29 juillet 2024, aux tiers intéressés pour faire connaître leurs observations. Le closing de l’opération est ainsi envisagé d’ici la fin de l’année en cours même si rien ne filtre encore sur le montant de la transaction.

Pour en arriver là, le Ministère de l’Intérieur et l’Autorité délégante de Casablanca étaient accompagnés par la filiale du groupe Attijariwafa bank, Attijari Finances Corp. La branche banque d’affaires du Groupe Attijariwafa bank, pilotée par Idriss Berrada, confirme ainsi confirme son positionnement sur les grosses opérations. Ce sont en effet ses équipes qui ont mené la mission d’évaluation et de conseil pour les autorités marocaines.

Offrant une expertise dans le conseil en fusions-acquisitions (mandats de conseil à l’achat ou à la vente, conseil financier stratégique, conseil en privatisation) et dans les activités de marché primaire actions (introduction en bourse, augmentation de capital, OPA, OPE) et obligations (émission d’obligations, de quasi fonds propres, de billets de trésorerie), la banque d’affaires qui se positionne en leader national et régional des métiers du corporate finance, accompagne depuis plus de 20 ans les grandes entreprises et corporates nationaux et internationaux dans le cadre de leurs opérations stratégiques et/ou de marché.

Il faut dire aussi que ce n’était pas évident. En effet, lors de l’acquisition de Suez par Veolia en 2022, les autorités marocaines s’étaient opposées au changement d’actionnariat de Lydec, qui aurait dû devenir le joyau à l’international du Nouveau Suez. De ce fait, Lydec était demeurée rattachée par défaut à Veolia. Après maints rebondissements, et en conformité avec les engagements pris auprès du Conseil de la concurrence par le groupe français, l’opération a pu être finalisée avec un accord au profit de la Société régionale multiservices Casablanca-Settat.

Opérant dans la région casablancaise depuis 1997, Lydec gère des services essentiels en matière d’eau, d’électricité et d’assainissement pour environ cinq millions d’habitants et génère environ 7 milliards de DH de revenus annuels. Sa nouvelle maison mère est, quant à elle, détenue à 40 % par des collectivités territoriales, à 25 % par l’État, à 25 % par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) à 25 %, le solde étant aux mains du Conseil de la région Casablanca-Settat.