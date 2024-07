Ahmed Sekkat lance la plus « grande plateforme de SAV multimarque pour camions en Afrique » à Kenitra Atlantic Free Zone

Le fondateur et directeur général de Bonne Route Auto avance avec certitude dans le secteur des poids lourds. Il s’apprête à inaugurer la plus grande plateforme de service après-vente (SAV) multimarque pour camions en Afrique. S’étendant sur 10 000 m², le projet implanté dans la zone franche « Kenitra Atlantic Free Zone» a été réalisé en collaboration avec l’américain PACCAR et le néerlandais DAF Trucks à travers leur filiale commune TRP, leader mondial des pièces multimarques pour camions et remorques.

Bonne Route Auto vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc. Fondée en 2016 et dirigée par Ahmed Sekkat, l’entreprise basée à Tanger était depuis distributeur de véhicules industriels, de machines, et de pièces pour poids lourds, remorques et véhicules particuliers. Depuis le début de l’année, l’entreprise est devenue le distributeur officiel de DAF Used Trucks ; elle a introduit les camions DAF en seconde lease (en occasion) au Maroc, produit qui rencontre un énorme succès auprès des clients. Mais Ahmed Sekkat, qui a également étendu ses activités à des domaines annexes au secteur du poids lourd en se lançant dans le transport international, la distribution de pneus et le secteur de la location de matériel de manutention, nourrit aussi de grandes ambitions sur le marché marocain du poids lourd.

Il vient d’investir près de 40 millions de DH dans une grande plateforme de service après-vente multimarque pour camions. S’étendant sur une superficie de 10 000 m² au sein de « Kenitra Atlantic Free Zone », celle-ci est la plus grande plateforme du genre en Afrique, selon une source proche de Bonne Route Auto. Elle a été réalisée en collaboration avec PACCAR, le groupe industriel et fabricant américain de camions sous les marques Kenworth, Peterbilt, DAF et l’entreprise néerlandaise DAF Trucks, à travers leur filiale commune TRP, leader mondial des pièces multimarques pour camions et remorques, dont le programme comprend plus de 60 000 pièces destinées aux marques de camions les plus connues (DAF Trucks, Volvo, Iveco, MAN, Scania, Renault et Mercedes). La nouvelle plateforme de SAV multimarque pour camions de Bonne Route Auto vise à répondre aux besoins croissants du secteur logistique et à améliorer les services de maintenance et de réparation des camions. Son inauguration est prévue le 22 juillet prochain.

Depuis sa création, Bonne Route Auto, qui a son siège à Tanger, capitalise sur l’important trafic des poids lourds (camions, remorques et semi-remorques) au port de Tanger Med et a investi à proximité de Nador West Med. La stratégie de Bonne Route Auto vise à accompagner le développement des grands ports marocains et des principaux axes logistiques. En installant une nouvelle plateforme à Kenitra Atlantic Free Zone, l’entreprise vise à transformer cette installation en un hub national de référence pour les transporteurs marocains. Cet investissement représente la première étape d’une phase d’expansion et s’inscrit dans le cadre d’une enveloppe globale de 120 millions de dirhams répartie sur une période de trois ans. Cette somme sera dédiée à la croissance et au développement de plusieurs plateformes à travers le Maroc, permettant la création d’environ 150 emplois sur cette période.

Selon notre source, le groupe d’Ahmed Sekkat envisage de s’implanter à Dakhla pour accompagner le port de Dakhla Atlantique, en attendant de poursuivre son expansion vers l’Afrique subsaharienne et le sud de l’Espagne. L’ambition de Bonne Route Auto est d’établir un corridor logistique fluide et bien connecté à travers un réseau de SAV performant pour assurer que le Maroc puisse pleinement jouer son rôle de facilitateur des échanges entre l’Europe et l’Afrique. Le fondateur de Bonne Route Auto veut inscrire son initiative dans la continuité de la vision royale visant à positionner le Maroc comme un hub logistique mondial.

Il faut dire aussi qu’Ahmed Sekkat est en terrain connu. Ce lauréat de l’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises (ISCAE) a commencé sa carrière en 1995 avec Omar Benjelloun, le frère d’Othmane Benjelloun, une figure éminente du secteur des camions. Omar Benjelloun avait lancé Saida Star Auto, une entreprise spécialisée dans le montage de véhicules poids lourds Volvo, offrant ainsi à Ahmed Sekkat l’opportunité d’apprendre les rouages du métier. C’est dans ce cadre qu’il développe une expertise et une compréhension du secteur. Depuis lors, il a consacré sa carrière au développement des marques les plus prestigieuses de camions telles que Volvo, Mercedes, Scania, Iveco et DAF Trucks. Au fil des années, il lance plusieurs entreprises liées au domaine du poids lourd, dont Bonne Route Auto en 2016. Aujourd’hui, l’objectif d’Ahmed Sekkat est de transformer cette dernière en un « one-stop shop » pour les transporteurs, une ambition qu’il est en train de réaliser avec TRP.