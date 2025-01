Les « maisons Netflix » vont-elles enterrer les salles de cinéma ?

Fin 2024, Netflix a revu son offre, sponsorisé les gros événements sportifs et diffusé en direct sur sa plateforme. Cette année 2025, elle compte lancer les « Netflix House »… on vous explique.

Hollywood, Disney, Marvel… les ambassadeurs de la diplomatie culturelle américaine sont dans presque tous les foyers du monde, distillant sous couvert de distraction et de loisir l’American Dream, l’American First. Et avec l’émergence des plateformes, notamment Netflix, Amazon, Apple TV, les films et les séries américains se hissent dans une dimension énorme. Ce sont des millions de personnes à travers le monde qui sont chaque soir scotchées, attendant la prochaine série ou le prochain film de la grande industrie du cinéma américain.

Et aujourd’hui, depuis quelque temps, le leader du cinéma sur plateformes s’est inscrit dans une véritable stratégie de renouvellement de son offre. Sur Netflix, on retrouve du stand-up, des événements sportifs diffusés en direct, de la téléréalité, des documentaires… Pas que, cette année 2025, le géant américain a décidé de revenir avec un véritable concept. C’est dans un communiqué que le groupe a annoncé vouloir investir, cette année, dans deux anciens grands magasins américains pour y créer un espace dédié à son univers, avec expériences immersives, restaurants et boutiques.

« Le groupe de streaming a jeté son dévolu sur deux lieux de 30 000 mètres carrés chacun, dans les centres commerciaux King of Prussia, proche de Philadelphie (nord-est), et Galleria Dallas, dans le nord de la cité texane, selon un communiqué publié mardi », explique la note. « Netflix House (le nom de ce nouveau lieu) incarne la nouvelle génération de nos offres », a expliqué Marian Lee, directrice marketing, citée dans le communiqué. « Ces lieux vont donner vie à nos histoires adorées d’une manière nouvelle, évolutive et inattendue. » Il s’agit, cette fois, de lieux à vocation pérenne, et le groupe laisse entendre qu’il envisage d’en ouvrir davantage à l’avenir.

Consolider son modèle ?

Netflix semble désormais vouloir consolider sa stratégie à long terme et son modèle économique autour du cinéma, qui privilégie l’expérience. L’opportunité semble importante et, dans une certaine mesure, toutes les salles de cinéma doivent évoluer pour pouvoir proposer des activités en dehors du grand écran. Cependant, il faut admettre que ces expériences sont coûteuses à mettre en place et à entretenir, et il est difficile de trouver le juste équilibre entre exclusivité et accessibilité.

Aucune entreprise ne le sait mieux que l’un des concurrents les plus féroces de Netflix, Disney. Après des années de développement, l’entreprise a décidé de fermer son nouvel hôtel Galactic Starcruiser Star Wars après seulement six mois d’exploitation, qui promettait d’offrir aux visiteurs un week-end complet de scénarios immersifs pour 2 500 dollars par nuit.

En attendant, il faut reconnaître que cette nouvelle offre risque de mettre beaucoup de pression dans le secteur des salles de cinéma. Même si, pour l’heure, les prix semblent exorbitants, si ce format venait à se généraliser et gagner en popularité, il risque d’être un concurrent sérieux pour les salles de cinéma.

Avec près de 270 millions d’abonnés, l’entreprise américaine a réalisé en 2024 9,37 milliards de dollars de revenus et 2,3 milliards de bénéfice net.

Selon une étude de Television Business International, le Maroc est le troisième utilisateur de Netflix dans la région MENA, représentant 6,9 % des abonnements. Il est estimé que le nombre d’abonnés au Maroc atteindra 770 000 d’ici 2025.

“Si on remonte à la genèse de la création cinématographique, l’investissement s’est dès le départ orienté vers la construction des studios et des salles de cinéma pour rentabiliser la production. Netflix se rend compte aujourd’hui que son négoce doit rapporter plus, il est alors normal que le mastodonte américain élargisse son spectre. Les plateformes aussi bien que les salles offrent l’opportunité d’agrandir son audience. Et on sait tous que le public du cinéma va plus en salle pour voir les films que sur sa tablette. Ce public-là est énorme et Netflix ne peut pas passer à côté. C’est dans la dynamique des choses, et les deux espaces de diffusion servent le producteur, pourquoi donc s’en priver. Et on comprend mieux cette culture, où la consommation est au-delà de toute dimension. Plus on produit, plus on prend du monde et plus on gagne. Il n’y a que comme cela qu’on peut, dans un pays où le dollar est sacré, rivaliser d’agressivité avec la concurrence”, nous confie Fouad Souiba, romancier et réalisateur.