Des feux de forêt près d’Al Hoceima rapidement maîtrisés [Vidéo]

Une intervention rapide et efficace des équipes relevant de la direction provinciale de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) à Al Hoceima et de la protection civile a permis de venir à bout d’un feu de forêt, qui s’est déclenché, mardi soir à Jbel Aghendrou, dans la commune d’Abdelghaya Souahel (province d’Al Hoceima).

Le feu a été entièrement maîtrisé mercredi à 11h du matin, a confié à la MAP le directeur provincial de l’ANEF à Al Hoceima, Imad El Khadir, notant que l’incendie a ravagé environ un hectare de massifs forestiers, composés de chênes-verts et d’essences secondaires.

L’intervention rapide des équipes de la direction provinciale de l’ANEF, de la protection civile, des autorités locales et de la Gendarmerie royale, en plus de certains volontaires de la population locale, a permis de circonscrire rapidement le feu de forêt et d’empêcher sa propagation, en raison du vent. Les équipes d’intervention, composées de plus de 40 membres, ont déployé deux véhicules appartenant à l’ANEF, un camion citerne de la protection civile, ainsi que trois véhicules de la Gendarmerie royale, des forces auxiliaires et des autorités locales (un chacun).

Par ailleurs, les équipes de l’ANEF continuent de surveiller le site pour éviter que l’incendie ne se déclenche à nouveau, tandis qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’incendie.