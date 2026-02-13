Alertes
Challenge N°1002 • Du 13 au 19 février 2026
Catastrophes naturelles

Inondations: AXA Assurance consacre une ligne spéciale aux clients impactés

by Challenge
Suite aux fortes intempéries ayant touché les régions du Nord et du Gharb du Maroc, AXA Assurance Maroc a mis en place une ligne téléphonique dédiée via le numéro court 2992, accessible à compter du vendredi 13 février.

Cette ligne devra permettre aux clients concernés de bénéficier d’un accompagnement personnalisé et d’une écoute attentive, dans un contexte où la proximité, la clarté et la disponibilité sont essentielles, souligne la compagnie.

Une équipe dédiée, spécialement mobilisée pour faire face à cette situation exceptionnelle, est à la disposition des clients sinistrés afin de les informer, les orienter et les accompagner dans leurs démarches d’indemnisation.

Cette ligne spéciale est ouverte à l’ensemble des clients AXA Assurance Maroc déclarant des sinistres survenus dans les provinces de Larache, Kénitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane.

« Dans un contexte exceptionnel comme celui-ci, notre priorité absolue est d’être présents aux côtés de nos clients, de les écouter et de les accompagner. La mise en place de cette ligne dédiée s’inscrit pleinement dans cet engagement », déclare Gilles Fromageot, CEO AXA Afrique Atlantique, cité dans un communiqué.

De son côté, Moncef Alami Chantoufi, Directeur Exécutif Services & Expérience Client et Indemnisation, souligne : « Nos équipes sont pleinement mobilisées pour répondre aux sollicitations des clients impactés dans les régions déclarées comme sinistrées et les accompagner avec attention et rapidité. Ce dispositif vise avant tout à rassurer et à maintenir un lien direct avec nos assurés, dans un contexte exceptionnel ».

AXA Assurance Maroc réaffirme ainsi son engagement en faveur d’un service client de qualité, fondé sur l’écoute, la solidarité et l’accompagnement de ses assurés, notamment en période de crise.

