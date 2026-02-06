Inondations: le secteur bancaire se mobilise aux côtés des sinistrés

À la suite des récentes inondations ayant touché plusieurs régions du Royaume, le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) exprime sa pleine solidarité avec les populations sinistrées, leurs familles ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs économiques affectés par ces événements exceptionnels.

Dans ce contexte difficile, l’ensemble des banques marocaines est pleinement mobilisé pour accompagner leurs clients, particuliers comme entreprises, et assurer la continuité des services bancaires essentiels, dans un esprit de responsabilité, de proximité et de soutien.

Dans ce cadre, les banques marocaines et le GPBM, en coordination avec les autorités compétentes, se mobilisent pour déployer des dispositifs exceptionnels visant à :

Lire aussi | Maroc: plus de 100.000 personnes évacuées par précaution face aux intempéries

• Assurer la continuité des services bancaires dans les zones concernées, notamment à travers la mobilisation des agences, des guichets automatiques et des canaux digitaux afin de garantir l’accès aux services essentiels ainsi que la mise en place de dispositifs de communication adaptés et ciblés pour informer et accompagner les clients impactés ;

• Accompagner les clients sinistrés de manière exceptionnelle, à travers des mesures étudiées au cas par cas, et adaptées à leur situation, afin de les aider à surmonter cette épreuve ;

• Protéger les collaborateurs du secteur bancaire, en mettant en œuvre toutes les mesures nécessaires pour garantir leur sécurité et leur permettre de continuer à servir les clients dans des conditions appropriées.

Le Groupement Professionnel des Banques du Maroc et les banques de la place réaffirment leur entière mobilisation pour accompagner les populations impactées durant cette période difficile.