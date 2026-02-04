Maroc: plus de 100.000 personnes évacuées par précaution face aux intempéries

Plus de 100.000 personnes ont été évacuées depuis vendredi dans le nord-ouest du Royaume, surtout par précaution, en raison de précipitations exceptionnelles ayant conduit les autorités à placer plusieurs provinces en alerte météorologique, a annoncé, mercredi 4 février, le ministère de l’Intérieur.

La Direction générale de la météorologie (DGM) a émis mardi un bulletin d’alerte de vigilance rouge, prévoyant de fortes pluies parfois orageuses, avec des cumuls pouvant atteindre 100 à 150 millimètres par endroit.

Selon le ministère, compte tenu du « danger et (de) l’ampleur des dégâts attendus », un total de 108.423 personnes ont été évacuées entre vendredi et mercredi matin dans la province de Larache, située à moins de 100 kilomètres au sud de Tanger, et dans les zones avoisinantes.

Un nombre qui a plus que doublé en 24 heures, les autorités ayant fait état la veille d’environ 50.000 évacuations. La majorité des personnes concernées provient de la localité agricole de Ksar El Kébir (120.000 habitants), où « 85% » de la population a quitté les lieux, soit dans le cadre des évacuations décidées par les autorités, soit de sa propre initiative.

D’autres évacuations ont eu lieu dans des provinces voisines situées dans les plaines du Loukkos et du Gharb, à l’embouchure des fleuves Loukkos et Sebou sur l’océan Atlantique, parmi les plus importants du pays.

Le barrage Oued El Makhazine, à une dizaine de kilomètres de Ksar El Kébir, a atteint un taux de remplissage historique de 146,85%, a déclaré mercredi le ministère de l’Equipement et de l’Eau. Compte tenu de la situation, « des opérations de lâchers préventifs (d’eau, ndlr) et progressifs ont été engagées », a-t-il affirmé.

Face aux risques météorologiques, les autorités ont suspendu les cours dans plusieurs villes et appelé la population à respecter « strictement » les consignes d’évacuation « afin de préserver les vies humaines ».

Au Maroc, les apports hydriques enregistrés au cours des cinq derniers mois ont dépassé la moyenne annuelle des dix dernières années, alors que le Maroc subit une grave sécheresse depuis sept ans.

Challenge (Avec AFP)