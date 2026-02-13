Inondations: le gouvernement dévoile la nature et les montants des aides aux populations sinistrées  

En application des Hautes Instructions Royales, le gouvernement déploie un programme d’aide et d’accompagnement en faveur des populations sinistrées suite aux inondations survenues dans le nord et l’ouest du Royaume, du fait des précipitations d’ampleur exceptionnelle que notre pays a enregistrées au cours des deux derniers mois.

Dans ce cadre, et conformément aux Hautes Directives Royales, le gouvernement a mobilisé l’ensemble des départements concernés afin d’assurer la mise en œuvre optimale de ce programme, élaboré sur la base d’un diagnostic précis de la situation sur le terrain et des besoins des populations sinistrées, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Il a ainsi été décidé d’accorder des aides financières directes aux sinistrés allant jusqu’à 6.000 dirhams par famille, d’accorder une aide financière d’un montant de 15.000 dirhams pour la réhabilitation des logements et petits commerces impactés et une aide de 140.000 dirhams pour la reconstruction des logements effondrés du fait des inondations, précise la même source.

De ce fait, et concernant les aides financières d’urgence destinées à chaque famille sinistrée, qui seront servies à partir de la semaine prochaine, le chef de chaque famille concernée doit adresser un SMS au numéro 1212 précisant le numéro de sa carte nationale d’identité électronique (CNIE) et sa date de naissance, afin de permettre aux services compétents de vérifier la situation de la famille et d’instruire la demande dans les meilleurs délais.

Concernant les aides destinées à la réhabilitation des logements et petits commerces impactés, ainsi que les aides destinées à la reconstruction des logements effondrés, des commissions compétentes procèderont sur le terrain à des opérations de recensement précises des locaux dans les zones déclarées sinistrées, en permettant aux concernés, si nécessaire, de présenter leurs requêtes aux commissions spécialisées en vue de leur examen conformément aux mesures réglementaires en vigueur de manière garantissant la transparence et l’équité.

Dans le secteur agricole, il sera procédé à l’accompagnement des agriculteurs impactés à travers le lancement d’un programme de cultures printanières adapté aux spécificités des régions sinistrées, à l’instar des cultures oléagineuses, céréalières et fourragères, avec un soutien à l’achat des semences et engrais en vue d’accélérer le rattrapage de la saison, tout en poursuivant les opérations de soutien des éleveurs impactés.

Le communiqué souligne que ce programme s’inscrit en harmonie avec la Haute Sollicitude Royale visant à assurer un encadrement et une gestion exemplaires des opérations d’évacuation et de déplacement des populations sinistrées, conformément à une approche anticipative des niveaux de risque potentiels et mobilisant l’ensemble des moyens logistiques à même de garantir le déplacement des populations des zones sinistrées dans les meilleures conditions et leur retour à leurs logements dans les meilleurs délais.