Pare-Brise Express renforce sa présence nationale

Pare-Brise Express, spécialiste national de la réparation et du remplacement de vitrage automobile, a inauguré son deuxième centre à Marrakech, dans le quartier de Guéliz.

Cette ouverture porte à 40 le nombre de sites exploités en gestion propre au Maroc et illustre la stratégie d’expansion progressive de l’enseigne, qui entend renforcer sa proximité avec les automobilistes. D’une superficie de plus de 300 m, le nouveau centre a été conçu selon les standards les plus exigeants de la marque. Il comprend un atelier doté d’équipements de dernière génération, un espace d’accueil moderne et une zone d’attente confortable. Une équipe locale de techniciens et de conseillers assure un service rapide et personnalisé. Pensé comme un guichet unique, le centre propose une offre complète : réparation et remplacement de vitrage toutes marques, services rapides de maintenance (vidange, pneumatiques, diagnostic électronique) ainsi qu’une prise en charge des sinistres assurés, avec ou sans rendez-vous.

Grâce à son emplacement stratégique en plein centre de Marrakech, ce nouveau site bénéficie d’une accessibilité optimale pour les particuliers, les flottes professionnelles et les touristes de passage à Marrakech. «Avec l’ouverture de ce nouveau centre à Marrakech, nous affirmons notre volonté d’accompagner la dynamique actuelle du marché automobile marocain en proposant aux automobilistes des services toujours plus innovants, accessibles et conformes aux plus hauts standards de qualité. Ce site reflète notre engagement à être toujours plus proches de nos clients, tout en garantissant réactivité, expertise et excellence opérationnelle», a déclaré Mohamed Hannaoui, Président de Pare-Brise Express.