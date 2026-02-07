Alertes
Automobile 
Automobile

Vivo Energy Maroc élue Service Client de l'Année 2026 

by David Jérémie
by David Jérémie

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, est élue en tant que «Service Client de l’Année Maroc 2026» dans la catégorie «Service aux automobilistes».

Cette reconnaissance intervient à l’issue d’une évaluation indépendante conduite par Inspire Research et Approche Client. Selon l’opérateur, ce résultat met en lumière son engagement constant en faveur d’une expérience client exigeante, cohérente et durable sur l’ensemble de ses points de contact. «Cette consécration reflète la réalité de l’expérience vécue quotidiennement par nos clients.

Lire aussi | Attijari Payment et Sobrus au service de la digitalisation des pharmacies au Maroc

Elle salue une manière de travailler qui repose sur l’écoute active, le renforcement continu des compétences, la maîtrise opérationnelle et la volonté permanente d’améliorer ce que nous proposons», souligne Matthias de Larminat, Directeur Général de Vivo Energy Maroc. Faut-il souligner qu’en 2025, la marque Shell a également obtenu le label «Élu Produit de l’Année» pour son carburant additivé Shell V-Power, pour la cinquième année consécutive, un record dans le secteur, ainsi que pour le lubrifiant Shell Helix Ultra, récompensé pour la troisième année consécutive. Avec plus de 470 stations-service et 8 000 collaborateurs mobilisés, Vivo Energy Maroc accueille chaque année des millions de clients et place la relation client au cœur de sa stratégie. Cette distinction vient consolider une trajectoire fondée sur l’écoute, la maîtrise opérationnelle et l’amélioration continue, que l’entreprise entend poursuivre afin d’offrir une expérience homogène, attentive et performante sur l’ensemble du territoire.

