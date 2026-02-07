Jaguar et Land Rover : 2025 sous le signe de la performance

Importateur exclusif des marques Jaguar et Land Rover au Maroc, SMEIA a clôturé l’exercice 2025 avec des résultats en progression. Au total, 1 427 unités ont été écoulées à fin décembre, confirmant la place du groupe parmi les acteurs majeurs du segment automobile premium. Une performance qui traduit la stabilité du positionnement des deux marques, l’efficacité de la stratégie commerciale mise en œuvre et l’intérêt soutenu des clients marocains pour leurs modèles, dixit le staff de SMEIA.

La marque Land Rover a enregistré en 2025 une progression de 34 % par rapport à l’année précédente, avec plus de 1 200 unités vendues. Cette performance s’explique par le succès de ses modèles emblématiques, dont le Range Rover, le Range Rover Sport et le Range Rover Evoque, qui confirment leur rôle de références dans le segment du luxe tout-terrain. Le Range Rover Sport s’est imposé comme le modèle le plus vendu de la gamme, avec 499 immatriculations, représentant 40 % des ventes Land Rover. Le Range Rover, pour sa part, a consolidé sa position avec 349 unités écoulées, soit sa meilleure performance depuis l’introduction de la première génération sur le marché marocain. Enfin, le Range Rover Evoque poursuit sa progression grâce à son design distinctif et son élégance, séduisant une clientèle urbaine en quête de style et de modernité. A noter que l’année 2025 a également été marquée par le lancement de plusieurs nouveautés, dont le Defender Octa et le Defender Trophy Edition, deux éditions limitées révélées à l’occasion de la première participation du Defender au Rallye Dakar.

Pour sa part, la marque Jaguar a enregistré en 2025 une croissance notable de 103 %, avec 166 unités vendues sur le marché marocain. Cette progression est principalement liée au succès de l’édition limitée Jaguar F-PACE 90th Anniversary, conçue pour marquer les 90 ans de la marque. Proposée en motorisation diesel et dotée d’un équipement complet, cette série spéciale, assortie d’un avantage client de 180 000 DH, a renforcé son attractivité et contribué de manière significative aux résultats de Jaguar au Maroc, souligne le staff de SMEIA.

Vers une électrification affirmée en 2026

Toujours est-il que l’année 2025 a mis en évidence l’intérêt croissant des clients pour les motorisations hybrides rechargeables (PHEV), confirmant une transition progressive vers l’électrification des gammes. Selon SMEIA, cette évolution devrait s’intensifier en 2026 avec la présentation du premier Range Rover 100 % électrique, annoncée pour le quatrième trimestre. Conçu sur une architecture 800 volts, ce modèle promet une recharge rapide et des performances proches de celles des motorisations V8 actuelles. Quelques mois plus tard, le lancement du Range Rover Sport électrique viendra compléter une offre de plus en plus orientée vers l’innovation et la personnalisation du luxe. Fort de cette stratégie et de ses modèles emblématiques, SMEIA indique, avec ces deux marques, aborder 2026 avec des perspectives favorables, consolidant ainsi sa position dans le segment automobile premium dans le Royaume.

Le Defender D7X-R, nouvelle référence du rallye-raid

Le Defender Dakar D7X-R a marqué les esprits lors de sa première participation au Dakar 2026, en s’imposant dans la catégorie Stock et en réalisant une performance remarquable durant ce rallye-raid. Dérivé du Defender OCTA de série, ce modèle a été adapté aux conditions extrêmes du rallye-raid, tout en conservant l’architecture du véhicule de production. Les équipages Defender Rally ont dominé la course avec dix triplés “1-2-3” sur treize étapes, avant de franchir la ligne d’arrivée en tête. Le duo Rokas Baciuka / Oriol Vidal s’est imposé avec un temps total de 58h 09’ 45’’, suivi par Sara Price/ Sean Berriman à la deuxième place, tandis que Stéphane Peterhansel/ Mika Metge ont terminé quatrièmes. Conçu pour la compétition avec des ajustements ciblés (suspension renforcée, pneus 35 pouces, réservoir de 550 litres et sécurité FIA complète), le D7X-R confirme la fiabilité et la puissance du Defender. Avec cette victoire inaugurale, le Defender Dakar D7X-R s’impose comme une nouvelle référence du rallye-raid et poursuivra sa saison lors du BP Ultimate Rally-Raid Portugal, prévu du 17 au 22 mars 2026 dans le cadre du Championnat du Monde W2RC.