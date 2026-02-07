Alertes
Le marché brésilien, nouvel atout de la stratégie touristique marocaine
Tourisme

Le marché brésilien, nouvel atout de la stratégie touristique marocaine

by David Jérémie
written by David Jérémie

Le Maroc continue de renforcer son attractivité sur le marché sud-américain. En 2025, le Royaume a enregistré une progression remarquable des arrivées en provenance du Brésil, avec 54 475 visiteurs recensés, soit une hausse de 35 % par rapport à l’année précédente.

Ce résultat dépasse largement les niveaux d’avant la pandémie, confirmant l’intérêt croissant des voyageurs brésiliens pour la destination marocaine. Cette dynamique s’explique avant tout par la relance de la liaison aérienne directe Casablanca-São Paulo, opérée par Royal Air Maroc. En effet, depuis plus d’un an, la compagnie nationale propose quatre vols hebdomadaires, facilitant du coup les déplacements et ouvrant de nouvelles perspectives pour les échanges touristiques entre les deux pays.

Grâce à cette connectivité renforcée, le Maroc est devenu plus accessible aux voyageurs brésiliens, ce qui a contribué à stimuler la demande. Aussi, les chiffres traduisent clairement cette tendance. Après avoir accueilli 37 750 visiteurs en 2023, puis 40 277 en 2024, le Maroc a franchi un nouveau cap en 2025. La progression s’est confirmée tout au long de l’année, y compris en décembre, où 4 496 touristes brésiliens ont séjourné dans le Royaume, soit une augmentation de 14 % par rapport au même mois de 2023. L’impact est également visible en termes de nuitées. Les établissements d’hébergement touristique classés ont enregistré 84 228 nuitées générées par le marché brésilien en 2025, contre 57 423 un an plus tôt, ce qui représente une hausse de 47 %.

Ces données témoignent non seulement d’une augmentation des arrivées, mais aussi d’un allongement de la durée moyenne des séjours. Plus globalement, le Maroc a accueilli 19,8 millions de touristes en 2025, en progression de 14 % par rapport à 2024. Ce chiffre inédit rapproche le pays du seuil symbolique des 20 millions de visiteurs, confirmant la solidité de la reprise post-covid et consacrant le tourisme comme l’un des piliers majeurs de l’économie nationale.

Au-delà des statistiques, cette évolution illustre clairement le potentiel du marché brésilien, encore marginal en volume mais en forte croissance. Faut-il souligner que les autorités marocaines misent désormais sur le renforcement des liaisons aériennes, la diversification de l’offre touristique et des campagnes de promotion ciblées afin de consolider cette dynamique et d’attirer davantage de voyageurs venus d’Amérique latine.

