Challenge N°1001 • Du 6 au 13 février 2026
Attijari Payment et Sobrus au service de la digitalisation des pharmacies au Maroc

Challenge CP

Attijari Payment, établissement de paiement agréé, spécialisé dans les solutions de paiement électronique, et Sobrus, éditeur d’une plateforme digitale spécialisée dans la gestion l’accompagnement et la digitalisation des pharmacies, annoncent la signature d’un partenariat stratégique visant à accélérer l’adoption des paiements électroniques et à accompagner la digitalisation du secteur pharmaceutique au Maroc.

À travers cette collaboration, les deux partenaires conjuguent leurs expertises afin de proposer aux pharmacies marocaines des solutions de paiement modernes, sécurisées et intégrées, en phase avec les nouveaux usages du secteur et les exigences de performance opérationnelle.

« Ce partenariat avec Sobrus s’inscrit pleinement dans notre ambition d’accompagner le secteur pharmaceutique marocain, pilier essentiel du système de santé, à travers des solutions de paiement fiables, sécurisées et adaptées aux réalités métier. La pharmacie est un maillon clé du parcours de santé, et sa digitalisation constitue un levier majeur de modernisation. » a déclaré Fahd Bettache, Directeur Général d’Attijari Payment.

« Fidèles à notre mission – pharmacies sereines, patients satisfaits – nous franchissons une nouvelle étape : l’intégration du paiement connecté au cœur de notre plateforme. Cette collaboration accélère une dynamique déjà engagée et renforce un modèle où gestion, conformité et parcours patient sont alignés. » a indiqué Omar Sefiani, CEO Sobrus.

En combinant l’expertise d’Attijari Payment dans les solutions de paiement électronique et le savoir-faire de SOBRUS dans les solutions digitales dédiées aux professionnels du secteur pharmaceutique, ce partenariat ambitionne de contribuer activement à l’émergence d’un écosystème pharmaceutique plus innovant, plus performant et durablement orienté vers l’avenir.

