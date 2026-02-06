Chery Group confirme son leadership mondial

Avec l’annonce des ventes de décembre 2025, qui s’élèvent à 244 928 véhicules, Chery Group clôture l’année sur une performance solide. Les ventes cumulées atteignent 2 806 393 unités, soit une progression de 7,8 % par rapport à l’année précédente.

Sur ce total, Chery Automobile a enregistré 2 631 381 véhicules vendus, affichant une croissance annuelle de 8 %. Selon le constructeur, ces résultats traduisent des avancées historiques dans quatre domaines clés : les ventes totales, les exportations, les véhicules à énergies nouvelles et la qualité. Sur le plan commercial, les ventes annuelles portent désormais la base mondiale d’utilisateurs à 18,53 millions. À l’export, Chery confirme son statut de premier exportateur automobile chinois pour la 23è année consécutive, avec 1 344 020 véhicules expédiés en 2025, soit une hausse de 17,4 %.

Dans le domaine des énergies nouvelles, le Groupe a écoulé 903 847 unités, en progression de 54,9 %, ce qui le positionne parmi les leaders mondiaux. Enfin, sur le plan qualitatif, Chery a été nommé au China Quality Award, s’est imposé sur cinq indicateurs J.D. Power et compte désormais 60 modèles certifiés cinq étoiles sécurité. Ces performances reposent sur une stratégie articulée autour de cinq piliers : le développement de nouvelles motorisations thermiques, l’accélération des énergies alternatives, l’expansion internationale, la diversification des activités et l’investissement dans les technologies d’avenir.

Faut-il préciser qu’en 2025, Chery a ainsi lancé la nouvelle génération de modèles TIGGO et le pick-up HIMLA, avec plus de 90 % des nouveautés relevant des énergies nouvelles. Sur le plan international, le constructeur a renforcé sa présence en Europe, devenant le premier acteur chinois à produire localement. Le projet espagnol est cité comme un modèle de coopération industrielle.

Parallèlement, Chery a renforcé ses engagements ESG (Environnement, Social et Gouvernance) avec l’UNICEF et l’UICN, annonçant un investissement de 6 millions de dollars sur trois ans dans l’éducation. Le Groupe développe aussi de nouveaux relais de croissance dans les services et les technologies, avec le robot humanoïde «AiMOGA Mornine» déjà présent dans plus de 30 pays. Enfin, son introduction à la Bourse de Hong Kong en 2025 lui a permis de gagner 152 places au Fortune Global 500, où il occupe désormais la 233è position.

À partir de 2026, Chery lancera la garantie transnationale «CHERY FAMILY CARE», couvrant l’ensemble de ses modèles sur tous les marchés mondiaux. Ce dispositif permettra aux clients de bénéficier d’un service après-vente homogène, grâce à des standards unifiés et un système numérique mondial de gestion des garanties. Fort de ces résultats et de cette stratégie, Chery Group aborde 2026 avec des ambitions renforcées. Le constructeur vise une croissance annuelle supérieure de 10 à 20 points à la moyenne du marché et entend accélérer sa transformation vers un écosystème technologique global, consolidant ainsi son rôle de leader international.