Challenge N°1001 • Du 6 au 13 février 2026

DOSSIER

Crise hydrique :

Une persistance structurelle à prévoir

FOCUS

Souss-Massa et les îles Canaries

L’Atlantique comme nouvel espace stratégique de coopération Sud-Nord

INTERVIEWS

Zoubir Bouhoute

Expert et chercheur en tourisme

Mehdi Lahlou

Professeur d’économie, enseignant à l’Institut National de la Statistique et d’Économie Appliquée (Rabat)

ACTUALITÉ

Cour des Comptes

Un rendez-vous annuel à ne pas manquer

Scanner – Actualité

Rabat–Paris

Une coopération judiciaire de qualité

Rabat

Le Printemps de Chine célèbre une amitié sino-marocaine en pleine floraison

ENTREPRISES & MARCHÉS

Grande distribution

LabelVie signe une année record et muscle son modèle

Marché des voitures

Un début 2026 sous le signe de la croissance

Emploi & compétences

Le pari des 40 milliards d’ici 2030

Digital & High-Tech

AUTOMOBILE

Bilan

Land Rover et Jaguar : 2025 sous le signe de la performance

Bilan

Chery Group atteint 2,8 millions de ventes en 2025 et confirme son leadership mondial

Rétromobile 2026

Ford dévoile la Mustang Dark Horse SC

Nouveauté

Le savoir-faire marocain a créé l’événement

MAGAZINE

Société

IA : c’est l’avenir civilisationnel qui est en jeu !

International

Palestine, Gaza : un génocide toujours en cours