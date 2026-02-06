Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Chery Group confirme son leadership mondial
Challenge N°1001 • Du 6 au 13 février 2026
De fortes pluies attendues ce week-end dans plusieurs régions
Marché des voitures neuves : un début 2026 sous le signe de la croissance
Reprise progressive du trafic maritime entre Algésiras et Tanger Med
Maroc: le trafic portuaire progresse de près de 9% en 2025
Paiements électroniques: la BAD appuie l’action de Bank Al-Maghrib
Souss-Massa et les îles Canaries, l’Atlantique comme nouvel espace stratégique de coopération Sud-Nord
Agadir, nouvelle capitale de la diplomatie territoriale entre le Maroc et l’Espagne
Souss-Massa : les ressorts d’une métamorphose territoriale sans précédent
Sommaire

Challenge N°1001 • Du 6 au 13 février 2026

DOSSIER
Crise hydrique :
Une persistance structurelle à prévoir

FOCUS
Souss-Massa et les îles Canaries
L’Atlantique comme nouvel espace stratégique de coopération Sud-Nord

INTERVIEWS
Zoubir Bouhoute
Expert et chercheur en tourisme

Mehdi Lahlou
Professeur d’économie, enseignant à l’Institut National de la Statistique et d’Économie Appliquée (Rabat)

ACTUALITÉ

Cour des Comptes
Un rendez-vous annuel à ne pas manquer

Scanner – Actualité
Rabat–Paris
Une coopération judiciaire de qualité

Rabat
Le Printemps de Chine célèbre une amitié sino-marocaine en pleine floraison

ENTREPRISES & MARCHÉS

Grande distribution
LabelVie signe une année record et muscle son modèle

Marché des voitures
Un début 2026 sous le signe de la croissance

Emploi & compétences
Le pari des 40 milliards d’ici 2030

Digital & High-Tech

AUTOMOBILE
Bilan
Land Rover et Jaguar : 2025 sous le signe de la performance

Bilan
Chery Group atteint 2,8 millions de ventes en 2025 et confirme son leadership mondial

Rétromobile 2026
Ford dévoile la Mustang Dark Horse SC

Nouveauté
Le savoir-faire marocain a créé l’événement

MAGAZINE
Société
IA : c’est l’avenir civilisationnel qui est en jeu !

International
Palestine, Gaza : un génocide toujours en cours

