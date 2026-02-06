Challenge N°1001 • Du 6 au 13 février 2026

DOSSIER
Crise hydrique :
Une persistance structurelle à prévoir
FOCUS
Souss-Massa et les îles Canaries
L’Atlantique comme nouvel espace stratégique de coopération Sud-Nord
INTERVIEWS
Zoubir Bouhoute
Expert et chercheur en tourisme
Mehdi Lahlou
Professeur d’économie, enseignant à l’Institut National de la Statistique et d’Économie Appliquée (Rabat)
ACTUALITÉ
Cour des Comptes
Un rendez-vous annuel à ne pas manquer
Scanner – Actualité
Rabat–Paris
Une coopération judiciaire de qualité
Rabat
Le Printemps de Chine célèbre une amitié sino-marocaine en pleine floraison
ENTREPRISES & MARCHÉS
Grande distribution
LabelVie signe une année record et muscle son modèle
Marché des voitures
Un début 2026 sous le signe de la croissance
Emploi & compétences
Le pari des 40 milliards d’ici 2030
Digital & High-Tech
AUTOMOBILE
Bilan
Land Rover et Jaguar : 2025 sous le signe de la performance
Bilan
Chery Group atteint 2,8 millions de ventes en 2025 et confirme son leadership mondial
Rétromobile 2026
Ford dévoile la Mustang Dark Horse SC
Nouveauté
Le savoir-faire marocain a créé l’événement
MAGAZINE
Société
IA : c’est l’avenir civilisationnel qui est en jeu !
International
Palestine, Gaza : un génocide toujours en cours