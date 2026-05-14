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Mehdi Tazi élu à la présidence de le CGEM

by Challenge
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Election CGEM: Mehdi Tazi (à droite), nouveau président, Mohamed Bachiri (à gauche) vice-président général, et Chakib Alj (centre), président sortant

Mehdi Tazi est porté à la présidence de la Confédération générale des entreprises au Maroc (CGEM), au terme de l’Assemblée générale élective de l’organisation patronale tenue jeudi 14 mai à Casablanca. Son colistier, Mohamed Bachiri, occupera les fonctions de vice-président général pour les trois prochains exercices (2026-2029).

Seul binôme en lice, les deux dirigeants misent sur une alliance entre expertise managériale et expérience industrielle. Vice-président général de la CGEM depuis 2020, aux côtés de Chakib Alj, Mehdi Tazi a participé à deux mandats successifs à la tête de l’organisation, ce qui lui confère une connaissance approfondie des mécanismes internes et des enjeux de représentation du patronat.

Formé à Télécom Paris Sud et titulaire d’un MBA de l’INSEAD, Tazi s’est construit une réputation dans le monde de la finance et de l’assurance. Il a notamment dirigé Saham Assurance avant sa cession au groupe sud-africain Sanlam.

Mehdi Tazi en compagnie de Kamal Lahlou, PDG du groupe Les éditions de la Gazette (jeudi 14 mai 2026)

Depuis 2017, il préside la holding ASK Capital, active dans plusieurs domaines allant de l’assurance au conseil en passant par l’immobilier et les services aux entreprises. « Ce dernier est un candidat très pertinent à la lumière de son expérience. Aussi c’est quelqu’un de très consensuel », nous confie une de nos sources à la CGEM.

Lire aussi | CGEM: Chakib Alj défend son bilan avant de passer le témoin

À ses côtés, Mohamed Bachiri incarne un profil industriel. Actuel directeur général de Renault Group Maroc, il est étroitement associé à l’essor du secteur automobile marocain, devenu en une décennie l’un des piliers des exportations du Royaume. Entré dans le groupe en 2006, Bachiri a occupé plusieurs postes stratégiques, notamment à la tête de la SOMACA, avant de superviser les opérations industrielles du constructeur dans le pays.

Cette complémentarité – finance pour l’un, industrie pour l’autre – constitue l’un des principaux arguments du tandem, qui met en avant la convergence de deux visions économiques : celle de la transformation industrielle et celle de l’ingénierie financière au service de la compétitivité.

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