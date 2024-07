Un Marocain à la tête de Free au Sénégal, deuxième opérateur télécom du pays

Pour diriger sa filiale sénégalaise, Axian Telecom, l’un des principaux groupes de télécommunications panafricains, a nommé le Marocain Kamal Okba, un expert des télécoms et manager panafricain. Ainsi, depuis le 1er juillet, l’ancien directeur général d’Airtel au Gabon et ex-directeur général de Tigo Tanzania, a pris les rênes de Free, deuxième opérateur de téléphonie du pays.

Jusque-là directeur général de l’opérateur télécoms Tanzania Honora Tanzania Public Limited Company (« Tigo Tanzania »), le Marocain Kamal Okba vient d’être porté à la tête de la filiale sénégalaise d’ Axian Telecom, un fournisseur de services de télécommunications panafricain opérant dans neuf marchés à travers ses filiales et affiliés en Tanzanie, à Madagascar, au Togo, en Ouganda, en République Démocratique du Congo, au Sénégal, à La Réunion, à Mayotte et aux Comores. Ainsi, depuis le 1er juillet 2024, il a remplacé le Sénégalais Mamadou Mbengue, qui quitte le Groupe pour poursuivre de nouvelles opportunités.

Deuxième opérateur au Sénégal derrière Orange, avec environ 24 % de parts de marché sur le mobile, Free Sénégal revendique une progression de 20 % de son chiffre d’affaires en trois ans. Ce dernier dépasserait selon l’opérateur les 100 milliards de francs CFA (soit plus de 153 millions d’euros).

Avec plus de vingt-cinq ans d’expérience dans l’industrie des télécommunications, Kamal Okba a occupé de nombreux postes de direction, ayant été Directeur Général de divers opérateurs télécoms au cours des quinze dernières années. En tant que PDG de Tigo Tanzania, il a réussi à générer une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires et a apporté une valeur considérable au marché tanzanien en se concentrant sur l’amélioration de l’expérience client.

Le Marocain est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en informatique de l’École Nationale des Mines de Rabat et d’un MBA de l’ENPC School of International Management de Paris.

Le nouveau Directeur Général de Free au Sénégal va ainsi diriger l’entreprise dans sa prochaine phase de développement. Avec un parcours éprouvé dans la consolidation de positions de leader sur le marché pour certains des opérateurs télécoms qu’il a dirigés, il est attendu que Kamal Okba apporte des contributions significatives à la croissance de Free au Sénégal.

Pour rappel, c’est avec deux autres investisseurs, notamment Axian Telecom, filiale télécoms du groupe Axian (basé à Madagascar) du milliardaire malgache Hassanein Hiridjee et la société Teyliom de l’homme d’affaires sénégalais Yérim Sow, NJJ, que la holding personnelle du milliardaire français Xavier Niel, avait racheté au printemps 2018 l’opérateur sénégalais Tigo qui devient Free. C’était la première fois que la marque « Free » de Xavier Niel est utilisée hors de France. Et depuis juillet 2023, le groupe Axian Telecom, déjà détenteur d’une participation de 40 % dans l’opérateur sénégalais, a pris le contrôle de Free au Sénégal après avoir doublé sa mise en la portant à 80 %, à l’issue de la transaction.

La maison mère de Free au Sénégal, Axian Telecom, opère dans trois segments d’affaires clés, fournissant des réseaux mobiles et fixes ainsi que des infrastructures numériques et des services financiers mobiles. Elle est le 6e opérateur mobile d’Afrique, desservant environ 39 millions de clients et s’est développé grâce à des acquisitions actives et des investissements massifs dans les réseaux depuis 2015.