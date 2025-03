Huawei et le ministère de l’Education lancent le programme DigiSchool 2025

Le Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, en partenariat avec Huawei Maroc, a lancé ce mardi 25 mars le programme « DigiSchool 2025 », une initiative ambitieuse visant à accélérer l’intégration du numérique dans le système éducatif marocain.

Ce programme, qui fait suite à une première phase réussie en 2024, vise à étendre son impact en formant un plus grand nombre d’enseignants et d’élèves aux technologies émergentes, dans le but de préparer une nouvelle génération d’acteurs du numérique.

DigiSchool 2025 prévoit la formation de 1 800 enseignants à l’utilisation des technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle, la robotique et la réalité augmentée. Cette initiative a pour objectif de doter les enseignants des compétences nécessaires pour intégrer ces outils numériques dans leur enseignement et ainsi améliorer la qualité de l’éducation. Parallèlement, 36 000 élèves participeront à des clubs DigiSchool, répartis dans 248 établissements scolaires à travers les 12 régions du Maroc. Ces clubs offriront une initiation aux technologies de demain et aux compétences non techniques (soft skills), en encourageant l’esprit d’innovation des jeunes générations.

Le programme prévoit également l’organisation de divers événements compétitifs, tels que des foires technologiques, des hackathons et des bootcamps, pour favoriser la collaboration entre les écoles et récompenser les projets les plus novateurs. Ces événements seront des étapes clés du programme, visant à stimuler la créativité des participants et à leur offrir des opportunités de développement futur en mettant en avant leurs projets les plus aboutis.

Lors du lancement, M. Mohamed Saad Barada, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, a souligné que DigiSchool 2025 s’inscrit pleinement dans la feuille de route 2022-2026 du Maroc pour une école publique de qualité, et notamment dans son volet relatif à l’intégration des technologies dans l’éducation. Il a également mis en avant l’importance de cette initiative pour garantir l’égalité d’accès aux outils numériques, contribuant ainsi à l’inclusion numérique des élèves du Royaume.

M. Barada a déclaré : « Ce programme permettra de développer les compétences numériques des enseignants et des élèves, stimulant ainsi leur esprit d’innovation et leur ouverture aux technologies modernes, pour un avenir plus résilient et connecté. »

M. David Li, directeur général de Huawei Maroc, a quant à lui souligné l’importance du partenariat public-privé dans la réussite de ce programme. « Le lancement de DigiSchool 2025 est une étape importante dans la mise en place d’un écosystème numérique inclusif et résilient pour l’éducation au Maroc. Ce programme est un exemple concret de la manière dont la collaboration entre les secteurs public et privé peut renforcer les compétences numériques et offrir une éducation de qualité à tous », a-t-il déclaré.

Le programme DigiSchool 2025 sera déployé en plusieurs phases, à commencer par un atelier initial pour former enseignants et élèves. Un suivi à distance des clubs DigiSchool sera également assuré pour garantir l’accompagnement des participants tout au long de leur parcours. Ce processus sera aligné avec les efforts de modernisation du système éducatif marocain, dans le but de créer un environnement propice à l’émergence d’une nouvelle génération prête à évoluer dans un monde de plus en plus digitalisé.

S’appuyant sur son expertise technologique, Huawei Maroc poursuit sa stratégie d’investissement dans la formation et le développement des compétences locales. L’entreprise réaffirme son engagement à soutenir les politiques publiques éducatives et à promouvoir l’innovation à travers des partenariats stratégiques comme celui avec le ministère de l’Éducation nationale.