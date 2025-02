Réseau : Kia Maroc s’implante à Béni Mellal

Kia Maroc continue son expansion en inaugurant son 25e point de vente, renforçant ainsi son réseau. Objectif pour l’opérateur : offrir une expérience de qualité et accessible à ses clients à travers tout le Royaume.

Concrètement, cette nouvelle implantation s’inscrit dans la stratégie de développement du réseau de Kia, visant à garantir un service de proximité et à répondre aux attentes croissantes des automobilistes marocains. Situé sur l’axe principal de la ville, le showroom Yan Concession bénéficie d’un emplacement stratégique et s’étend sur 700 m² répartis sur deux niveaux. Avec 350 m² dédiés à l’exposition des véhicules, ce nouvel espace adopte les derniers standards de la marque Kia, aussi bien en termes d’architecture extérieure que d’aménagement intérieur et de mobilier. Une nouvelle ouverture qui marque une étape clé pour Kia Maroc et pour la région de Béni Mellal.

«Nous sommes fiers d’intégrer le réseau Kia Maroc et d’offrir aux clients de Béni Mellal un espace moderne et accueillant, où ils pourront découvrir toute la gamme Kia dans les meilleures conditions. Ce showroom reflète notre engagement à proposer des services de qualité et une expérience client exceptionnelle», a déclaré pour l’occasion Mohamed Taha Hasbi, Directeur général de Yan Concession. Dans le détail, ce nouveau showroom intègre un espace dédié aux véhicules électriques (EV), permettant aux visiteurs de découvrir la gamme électrifiée de Kia et de bénéficier de conseils personnalisés sur la mobilité durable.

Toujours est-il que grâce à ce nouvel espace, Kia Maroc propose aux clients une gamme complète de services, allant de la vente de véhicules neufs à des solutions de financement sur mesure, en passant par la reprise de véhicules d’occasion multimarques. L’objectif est d’offrir une approche flexible et adaptée aux besoins des automobilistes, tout en garantissant un accompagnement personnalisé. Rappelons que cette nouvelle plateforme est située au Lot Assia 1, boulevard du 20 Août, route de Marrakech, Béni Mellal. Avec cette nouvelle ouverture, Kia Maroc continue de renforcer son ancrage territorial et d’affirmer sa position de leader en proposant des infrastructures modernes et des services innovants, toujours au plus près des attentes de sa clientèle, dixit l’importateur de la marque sud-coréenne.