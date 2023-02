Les investissements directs marocains à l’étranger dépassent la barre des 19 milliards de DH en 2022

Selon l’Office des Changes, les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) se sont situés à près de 19,4 milliards de DH, affichant une hausse de 6,8% par rapport à 2021.

Le flux net des Investissements directs étrangers (IDE) a atteint 20,97 milliards de DH en 2022, en hausse de 8,3% par rapport à 2021, selon l’Office des Changes. Les recettes des IDE ont enregistré une hausse de 20,5% à plus de 38,44 milliards de DH à fin 2022, alors que les dépenses ont augmenté de 39,2%, fait aussi savoir l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs. Au terme de l’année 2022, les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) se sont situés à près de 19,4 milliards de DH, affichant une hausse de 6,8% par rapport à 2021. De leur côté, les cessions de ces investissements se sont établies à plus de 13,17 milliards de DH, en baisse de 3,2%. Ainsi, le flux net des IDME a augmenté de 36,7%.