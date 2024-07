On connaît le DG du Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam

Le Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam a récemment annoncé la nomination de Christian Fomm en tant que Directeur Général du resort.

Fort d’une carrière prestigieuse dans le domaine de l’hôtellerie de luxe, Christian Fomm apporte avec lui une expertise significative et une vision stratégique, promettant d’élever l’expérience offerte par le Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam à de nouveaux sommets.

Originaire d’Allemagne, Christian Fomm possède une vaste expérience internationale, ayant dirigé avec succès plusieurs hôtels de renom à travers l’Europe. Avant de rejoindre le Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam, il a occupé le poste de Directeur Général du Ritz-Carlton, Wolfsburg en Allemagne. Là-bas, il a guidé l’équipe de direction de l’hôtel, supervisé des projets de grande envergure et assuré une satisfaction client ainsi qu’une rentabilité financière exceptionnelles. Sous sa direction, le Ritz-Carlton, Wolfsburg a été reconnu parmi les « 101 meilleurs hôtels en Allemagne » et a reçu de nombreux prix prestigieux.

Au fil des années, Christian Fomm a démontré sa capacité à développer et à mettre en œuvre des stratégies fructueuses tout en garantissant la satisfaction des clients et le respect des standards de la marque. Son parcours inclut des rôles de leadership dans des établissements renommés tels que le St. Regis Mardavall Mallorca Resort en Espagne, l’Imperial, a Luxury Collection Hotel Vienne, le Bristol, a Luxury Collection Hotel Vienne, et les hôtels Cala di Volpe, Romazzino et Pitrizza en Sardaigne. À chaque étape de sa carrière, il a su transformer les défis en opportunités, menant des projets de rénovation majeurs et dépassant systématiquement les objectifs financiers.

En tant que Directeur Général, Christian Fomm est déterminé à renforcer la position du Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam en tant que destination de choix pour les voyageurs les plus avertis. Sa vision stratégique et son engagement envers l’excellence promettent de continuer à offrir des expériences mémorables aux clients tout en maintenant les plus hauts standards de qualité.

Christian Fomm a déclaré : « Je suis honoré de diriger l’ouverture du Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam et d’amener au Maroc la marque Ritz-Carlton, qui depuis plus d’un siècle, résonne comme une véritable incarnation de l’élégance intemporelle. Avec mon équipe, nous nous assurerons de créer des expériences inoubliables pour nos visiteurs, en restant fidèles à l’héritage et aux valeurs de la marque Ritz-Carlton. »