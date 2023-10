Marrakech. Coup d’envoi des travaux des Assemblées annuelles BM-FMI

Les travaux des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) ont débuté à Marrakech, réunissant l’élite économique et financière mondiale pour discuter de questions cruciales liées aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique.

Cet événement d’envergure internationale, qui fait son retour en Afrique après 50 ans, offre une occasion précieuse aux décideurs économiques et financiers d’examiner de près les progrès réalisés par le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans divers domaines.