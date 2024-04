Ilham Bargach: Généraliste et spécialiste

Diplômée en 1997 de l’École Mohammedia des Ingénieurs, avec une spécialité en Génie Informatique (réseaux informatiques et télécoms), Ilham Bargach a brièvement exploré le secteur privé pendant 18 mois avant d’opter pour une carrière dans le secteur public.

Depuis 1999, soit 25 ans, elle est une experte confirmée dans le domaine autoroutier, apportant sa contribution à l’infrastructure autoroutière nationale en tant que généraliste et spécialiste. Cette carrière au sein de son domaine de prédilection l’a profondément passionnée, lui permettant de constater l’impact indéniable des autoroutes sur le Maroc et son économie.

Lire aussi | Bahia Bennis: Raison et horizons

Ayant un regard rétrospectif sur l’économie du pays, Ilham Bargach met en avant le changement majeur opéré par le Maroc grâce à son nouveau modèle de développement économique. Toutefois, elle refuse de se complaire dans une zone de confort et insiste sur la nécessité de renforcer les domaines présentant des retards ou des lacunes, notamment en investissant dans le capital humain et sa formation. Selon elle, « l’entreprise marocaine a évolué d’une culture patriarcale et paternaliste à une culture axée sur la responsabilité et la performance », en tenant compte des mutations du monde et des économies mondiales.

Au sein de son entreprise, ADM, Ilham Bargach a su s’adapter et évoluer en assumant de nouvelles responsabilités, toujours dans une perspective de collaboration transversale. Elle met en lumière l’importance de la transformation digitale pour assurer un service public continu et préconise un modèle d’entreprise axé sur « l’agilité, l’innovation, et l’épanouissement du capital humain ». Elle considère que « placer le capital humain au cœur du modèle d’entreprise est essentiel pour favoriser la productivité et les perspectives personnelles et collectives ».

Lire aussi | Rachida El Gamoussi: Tête pensante, veilleuse engagée

Concernant le recensement de la population, Ilham Bargach s’intéresse particulièrement à la représentation des femmes dans l’entreprise et à l’évolution de la scolarité des filles en milieu rural. Elle approuve la citation de Margaret Thatcher sur « l’action des femmes » et souligne l’importance de reconnaître « les capacités complémentaires des hommes et des femmes ».

Ainsi, Ilham BARGACH incarne cette nouvelle génération de femmes engagées et inventives qui contribuent activement à façonner un modèle d’entreprise plus inclusif et performant.