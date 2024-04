Voici la liste des 10 médicaments dont le prix vient de baisser au Maroc

Le ministère de la Santé a dévoilé une nouvelle liste de dix médicaments bénéficiant de réductions de prix.

Cette décision, formalisée par une décision ministérielle parue au Bulletin officiel du 8 avril 2024, concerne dix médicaments. Les prix de vente au public de ces médicaments, qui variaient initialement de 80 dirhams à 47 525 dirhams, ont été ajustés à la baisse.

Parmi les médicaments concernés figurent le Tecentriq 1200 mg/20 ml et le Keytruda 100 mg/4 ml, tous deux des solutions à diluer pour perfusion utilisées dans le traitement du cancer. Ils constituent les médicaments les plus coûteux de la liste. Le prix du Tecentriq a été réduit de 47 524 dirhams à 40 180 dirhams, tandis que celui du Keytruda est passé de 33 697 dirhams à 29 364 dirhams.

Cette décision de réduire les prix des médicaments s’inscrit dans le cadre de la politique pharmaceutique nationale mise en place par le ministère de la Santé. Elle est conforme aux dispositions du décret 2.13.852, promulgué le 19 décembre 2013, qui établit les conditions et modalités de fixation des prix des médicaments. L’objectif principal de cette mesure est de rendre les médicaments plus accessibles à tous les citoyens et de réduire les dépenses liées à la couverture médicale.

Source: Bulletin officiel.