Adil Azmi nommé directeur général du CRI Béni Mellal-Khénifra

Le Conseil de gouvernement, réuni le jeudi 29 mai, a validé la nomination d’Adil Azmi à la tête du Centre Régional d’Investissement (CRI) de Béni Mellal-Khénifra, sur proposition du ministère délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques. Une nomination stratégique qui intervient après plusieurs années de transition, durant lesquelles Azmi assurait déjà la direction par intérim de l’institution.

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement public et privé, Adil Azmi a intégré le CRI de Tadla-Azilal en 2004 comme chargé de mission. En 2012, il prend la tête du pôle Qualité, Études et Planification au sein du CRI de Béni Mellal-Khénifra. Parallèlement, il enseigne depuis 2011 à la Faculté polydisciplinaire de Béni Mellal, partageant ainsi son expertise avec les étudiants de la région.

Des projets structurants sous son impulsion

Depuis sa prise de fonction par intérim en 2021, Adil Azmi a initié plusieurs projets ambitieux visant à renforcer l’attractivité économique de la région. Parmi eux, le programme Izdihar MDM, dédié aux Marocains du Monde, offre un accompagnement global aux membres de la diaspora désireux d’investir dans la région : accès au foncier, financement, autorisations administratives, et formations entrepreneuriales.

Autre initiative marquante : la banque de projets régionale, une plateforme numérique recensant des opportunités d’investissement locales, évaluées selon des critères de rentabilité, d’impact social et environnemental. L’objectif : positionner Béni Mellal-Khénifra comme un territoire d’accueil des investissements durables.

Conscient des inégalités territoriales en matière d’accès à l’information, Adil Azmi a également lancé la caravane Izdihar Al Moukawil, un dispositif itinérant qui sillonne les communes rurales pour fournir accompagnement, conseils et formations aux jeunes entrepreneurs. Une initiative saluée pour son impact direct sur l’entrepreneuriat local.

La démarche d’Azmi repose sur une vision claire : bâtir un écosystème entrepreneurial robuste et inclusif, en misant sur la collaboration entre les institutions publiques, le secteur privé et les universités. Ce modèle de gouvernance territoriale s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de relance de l’investissement privé.

Une dynamique régionale en forte croissance

La stratégie régionale d’investissement privé de Béni Mellal-Khénifra vise à mobiliser 21 milliards de DH d’ici 2026 et à créer 23 000 emplois. Une ambition portée par la Commission Régionale Unifiée d’Investissement, qui a déjà validé, entre 2022 et 2024, 86 milliards de DH d’investissements publics et privés. Les investisseurs marocains, notamment ceux issus de la diaspora, y occupent une place déterminante.