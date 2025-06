Uber Eats veut rebondir au Maroc

Le bras armé de la multinationale américaine de VTC, est décidé à arracher sa part du gâteau d’un secteur en plein essor dans le royaume. La société qui rêve désormais d’installer son service de livraison de repas et courses à domicile en moins de 30 minutes au Maroc, a déjà entamé sa phase de recrutement.

La multinationale américaine de VTC, en passe de boucler sa campagne de recrutement mise surtout sur Uber Eats pour rafler des parts de marché sur le très convoité marché de la livraison à domicile en forte croissance au Maroc. Échaudé par son échec précédent dans le royaume, le géant nord-américain Uber ne veut plus mettre ses œufs dans un même panier en se contentant des bénéfices des services de voitures de transport avec chauffeur (VTC), mais de déployer également son service de livraison à domicile dans le royaume, à travers Uber Eats. Via l’application mobile, cette plateforme propose la livraison de repas des restaurants partenaires et de courses à domicile.

Forte de ses résultats, la filiale de l’américain Uber a clôturé l’exercice précédent avec des réservations brutes qui ont atteint 20,1 milliards de dollars. En volume, l’application a enregistré 3,1 milliards de trajets sur cette période, soit une moyenne de 33 millions par jour dans le monde. Sur l’année 2024, 11,273 milliards de trajets ont été effectués.

Au Maroc, le secteur est actuellement dominé par l’espagnol Glovo, dont l’antenne Marocaine est dirigée par Hamza Naciri Bennani, et avec la couverture de la majorité des grandes villes marocaines , s’est imposée comme l’acteur principal du secteur.

L’objectif de Uber est clair : concurrencer Glovo, l’entreprise espagnole solidement implantée au Maroc. C’est d’ailleurs grâce au leader Marocain du marché de la livraison à la demande, qu’on en sait plus sur ce secteur après la publication de son fameux rapport annuel intitulé «Glovo Delivered 2023». Ses Chiffres clés font ainsi état d’une prédominance de la capitale économique qui trône sur le devant des commandes, malgré la couverture de 48 villes à travers le Royaume, alors que Rabat, Marrakech, Tanger et Agadir viennent juste après.

En ce qui concerne le classement mondial, le Royaume est classé en Top 4 des marchés internationaux, les utilisateurs marocains se positionnant aussi parmi les trois premiers mondiaux en termes de souscription à l’abonnement Glovo Prime, dont le taux de pénétration a atteint 30% dans le pays. Ce classement met en évidence la forte croissance des services de livraison à domicile dans les usages au Maroc. On apprend aussi, que les marocains préfèrent toujours des Burgers, Pizzas et Sushis. Avec une moyenne de 13 burgers, 7 pizzas et 2 boxes de sushis livrés par minute, ces plats internationaux dominent les commandes à travers le Royaume.

Alors que la restauration représente 80% des commandes passées sur la plateforme, Glovo constate un recours significatif aux services de livraisons dans les catégories du Quick-Commerce, notamment depuis les supermarchés et autres magasins référencés sur la plateforme. Ainsi, un quart des utilisateurs de la plateforme ont eu recours à la livraison de courses et autres produits via la fameuse centrale, notamment dans la catégorie électronique, soins et beauté.

Sur le plan législatif, Uber veut également profiter des réformes qui se préparent pour encadrer les services de livraison à domicile. La réforme du cadre réglementaire est portée par le gouvernement à Younes Sekkouri, le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, et par Ryad Mezzour, le ministre de l’Industrie et du commerce qui planchent activement sur un projet de loi censé définir les obligations des plateformes et clarifier le statut des livreurs.