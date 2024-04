Rachida El Gamoussi: Tête pensante, veilleuse engagée

Le parcours de Rachida El Gamoussi est intense, riche, difficilement résumable. Parmi ses nombreux diplômes, citons son doctorat en Radiologie et Radiopathologie de l’Université Paris-XII, ainsi qu’une formation post-doctorale à l’Institut Gustave Roussy en France pour la recherche sur le cancer.

Elle a occupé plusieurs postes clés au sein de grands organismes étatiques et représente encore le Maroc dans des organisations mondiales liées au nucléaire et à la radiologie, telles que l’AIEA, l’OMS, le CRED et le FRNBA. Cette implication ancre cette spécialiste du nucléaire dans un domaine sensible et stratégique, tant au niveau national, depuis 1994, que sur la scène internationale. Son métier la conduit à la réflexion, à la vigilance et à la constatation, la confrontant aux défis d’une réalité locale ainsi qu’à ceux d’une réalité planétaire.

Entre réalisations et aspirations, Rachida EL GAMOUSSI s’engage dans la promotion d’une véritable culture de la sûreté et de la sécurité dans l’utilisation des technologies nucléaires et radiologiques, qu’elle défend également au niveau international par le biais de la coopération. Elle dresse un bilan positif des acquis du Maroc tout en abordant les défis à relever, notamment la création d’emplois et la gestion des ressources naturelles face au changement climatique. Pour elle, ces défis sont prioritaires car ils contribueront au bien-être et à la prospérité de l’ensemble des Marocains. Elle exprime également son opinion sur les entreprises marocaines, soulignant la nécessité de prioriser la création d’emplois, l’investissement dans l’éducation et la formation, ainsi que la promotion du développement durable pour un Maroc équitable et inclusif.

Elle partage sa vision de l’entreprise idéale, appelant à l’émergence d’une entreprise marocaine incarnant les principes de durabilité environnementale, d’inclusion sociale, d’innovation et de responsabilité sociale, indépendamment du genre ou de l’origine sociale. Selon elle, un tel modèle devrait accorder une importance particulière à la promotion du rôle des femmes dans la transformation de l’entreprise.

Interrogée sur le prochain recensement général de la population et de l’habitat, elle exprime un fort intérêt pour la collecte de données approfondies sur les progrès réalisés dans l’élimination des disparités de genre et la promotion de l’égalité dans tous les domaines. Elle commente également la célèbre citation de Margaret Thatcher, affirmant que les femmes sont capables de passer à l’action et de produire des résultats concrets.

Pour Rachida EL GAMOUSSI, cela reflète la capacité des femmes à faire preuve de pragmatisme, de détermination et à transformer les idées en actions, affirmant ainsi leur résilience et leur leadership. Elle insiste sur l’importance de donner aux femmes les moyens de contribuer pleinement à la société et de reconnaître la valeur de leur contribution au progrès durable.