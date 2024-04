Charbon. L’ONEE retient le trader suisse Flame pour un marché de 18,2 millions de dollars

Le groupe de négoce suisse Flame a été déclaré le 5 avril vainqueur pour fournir et livrer à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) 160 000 tonnes de charbon vapeur destinées à la Centrale thermique de Jerada, dans la région orientale.

Le trader Flame SA, basé à Lugano en Suisse, a remporté le 5 avril auprès de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), le marché pour la fourniture et livraison de 160 000 tonnes de charbon vapeur destinées à la Centrale thermique de Jerada. Avec ce contrat de 18,2 millions dollars, qui a fait l’objet d’un appel d’offres, le groupe de négoce emboite ainsi le pas à son compatriote suisse Bulk Trading SA, qui a remporté respectivement le 28 et 23 février un contrat de 16,7 millions de dollars de fourniture de charbon vapeur pour couvrir les besoins de la centrale thermique de Mohammedia et un autre de 16,76 millions de dollars pour la fourniture et la livraison de charbon vapeur destiné à la Centrale thermique de Jerada, situé à « Hassi Blal », près de l’ancienne mine de charbon.

Le groupe Flame, spécialisé dans la commercialisation de charbon thermique, de charbon métallurgique (également appelé coke) et de coke de pétrole, est aussi habitué à fournir à l’ONEE du charbon de vapeur utilisé pour produire de l’électricité. La Centrale thermique de Jérada, inaugurée en 2017 et d’une puissance installée de 350 MW, qui va profiter de sa prochaine livraison a coûté un peu plus de 3 milliards de DH. Elle assure 7 % de la demande nationale d’électricité du Royaume. Sa réalisation avait été confiée au chinois SEPCO III, financé principalement par la banque chinoise China Eximbank à hauteur 85%.

Cette nouvelle centrale a pris le relais de l’ancienne centrale thermique, inaugurée en 1971, qui n’est plus opérationnelle. L’ONEE a lancé en novembre dernier une consultation pour son démantèlement et sa déconstruction. Le bureau d’études qui sera retenu aura pour mission d’établir une reconnaissance approfondie des ouvrages à démolir ainsi que les matériaux/métaux à valoriser, et d’établir l’ensemble des pièces constitutives pour le lancement de l’appel d’offres visant à solliciter les entreprises d’exécution des travaux de démolition de la centrale, tout en pilotant l’intégralité des opérations de démantèlement. Le bureau d’études doit également statuer sur le maintien en exploitation ou non du bâtiment administratif, et ce, pour le besoin de suivi de la nouvelle centrale.