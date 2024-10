Les 500 Global 2024 : voici le Top 20 des plus grandes entreprises au Maroc

Le magazine Économie Entreprises, en collaboration avec Forvis Mazars Audit & Conseil et Kompas Maroc, vient de dévoiler le classement 2024 des 500 plus grandes entreprises au Maroc, basé sur leur chiffre d’affaires. Découvrez le Top 20 des principaux acteurs économiques du Royaume.

D’après ce classement, l’OCP conserve sa position de première entreprise marocaine avec un chiffre d’affaires de 91,2 milliards de dirhams (MMDH), suivi par Renault Group Maroc, qui atteint 56,1 MMDH. En troisième position, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) vient compléter le trio de tête des plus grandes entreprises marocaines avec un chiffre d’affaires de 47,7 MMDH. Maroc Telecom occupe la 4e position avec 36,7 MMDH

Lire aussi | Maroc-France : pourquoi Emmanuel Macron doit se mettre à l’écoute de S.M le Roi Mohammed VI

Si l’on s’en tient au Top 10, le domaine pétrolier et des hydrocarbures est bien représenté, avec la présence d’Afriquia SMDC (5e) et de Vivo Energy Maroc (9e). Le secteur bancaire se distingue aussi par la présence des trois principales banques du pays, à savoir Attijariwafa bank (6e), Banque Centrale Populaire (7e) et BMCE Bank of Africa (10e). La 8e position est occupée par Royal Air Maroc, la compagnie aérienne nationale.

Voici le classement :