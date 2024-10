La météo de ce samedi 26 octobre

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 26 octobre 2024.



-Pluies et averses par moments à partir de l’après-midi, sur la région de Tanger, Loukkos, le Gharb, le Saiss, le Rif, la Rive méditerranéenne et les Plaines atlantiques au Nord d’El-Jadida.



-Faibles pluies éparses sur les Haut et Moyen Atlas, leurs versants Est et l’Oriental.



-Bruines locales ou gouttes de pluies sur les côtes entre Sidi-Ifni et Laâyoune.



-Temps assez froid avec de la gelée locale le matin et la nuit sur l’Atlas.



-Rafales de vent assez fortes sur la Rive méditerranéenne, les plaines atlantiques Centre et sur les régions Sud.



-Températures journalières en baisse.



-Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et agitée à forte sur les côtes Atlantiques, localement peu agitée à agitée au nord de Larache, devenant localement forte à très forte l’après-midi entre Cap Ghir et Tarfaya.