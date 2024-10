Maroc: Les travaux de la première Gigafactory d’Afrique et du Moyen-Orient ont commencé [Vidéo]

Les travaux de la première Gigafactory du Maroc ont débuté. A terme, une usine de batteries électriques qui ambitionne de transformer l’industrie régionale et de positionner le pays comme leader de la mobilité verte en Afrique verra le jour.

La première pierre est posée. Le groupe chinois Gotion High-Tech a officiellement lancé les travaux de sa Gigafactory marocaine, un projet industriel sans précédent en Afrique et au Moyen-Orient. Située dans l’Atlantic Free Zone de Kénitra, cette future usine de batteries pour véhicules électriques incarne l’ambition du Maroc de s’imposer comme un acteur clé des énergies renouvelables et de la mobilité verte.

Les opérations de terrassement ont débuté sur une zone de 156 hectares, nécessitant le déblaiement de 10 millions de mètres cubes de terre. Cette première phase fait partie d’un projet colossal, estimé à 65 milliards de dirhams, qui devrait voir le jour d’ici 2026, confirmant l’investissement industriel le plus important jamais enregistré au Maroc depuis le lancement de l’usine Renault à Tanger.

Le choix de la zone franche de Kénitra, en lieu et place de Bouknadel (proche de Rabat), s’avère stratégique. Cette localisation rapprochera l’usine de l’unité Stellantis, un acteur majeur de l’automobile au Maroc, et optimisera les futures chaînes logistiques avec l’ouverture du port de Kénitra Atlantique à l’horizon 2030. Le partenariat avec Volkswagen, actionnaire à hauteur de 40 % dans la filiale marocaine de Gotion High-Tech, renforce également la dimension stratégique du projet pour le groupe sino-allemand et le Royaume.

En tant que première Gigafactory en Afrique et dans le monde arabe, l’usine de Kénitra vise une capacité de production de 100 GWh par an à terme. Ce projet répond à la demande croissante pour des solutions de mobilité électrique et contribuera à la décarbonation de l’industrie automobile mondiale, positionnant le Maroc comme un partenaire de premier plan dans les énergies renouvelables.

Le Royaume, qui exporte déjà 90 % de sa production automobile vers 75 pays, voit en ce projet une opportunité pour solidifier son statut de plateforme industrielle compétitive et à faible empreinte carbone. En mai dernier, lors de la signature du Mémorandum d’entente avec le gouvernement marocain, Li Zhen, Président de Gotion High-Tech, a exprimé son enthousiasme pour cette collaboration, vantant la vision du Roi Mohammed VI, qui a permis au Maroc d’établir des relations économiques solides et inclusives avec de nombreux pays.